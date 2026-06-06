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CBSE 12वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन की आखिरी तारीख

CBSE Re-evaluation and Verification Deadline Extended: सीबीएसई ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट के माध्यम से री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा देने की जानकारी साझा की है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास अभी और दिन है जब वो पोर्टल पर जाकर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 06, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:39 AM IST
CBSE 12वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन की आखिरी तारीख
Image Credit: cbse re-evaluation deadline extended

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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