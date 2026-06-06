/CBSE 12वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन की आखिरी तारीख

CBSE Re-evaluation and Verification Deadline Extended: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कई 12वीं छात्रों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है. 5 जून को रात 11.08 बजे के करीब अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक पोस्ट कर 12वीं के री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाने की लास्ट डेट में बढ़ोतरी कर दी है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास एक दिन का और मौका है और वो सीबीएसई के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, सीबीएसई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए लास्ट डेट 6 जून 2026 को देर रात तक की थी, लेकिन अब इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. ऐसे में जिन स्टूडेंट ने अभी तक री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाया नहीं है वो आवेदन कर सकते हैं.
सीबीएसई के एक्स अकाउंट @cbseindia29 के माध्यम से 12वीं के छात्रों के लिए एक राहत भरी पोस्ट की गई है. बोर्ड की ओर से पोस्ट कर लिखा गया कि 'छात्रों के हित में, सीबीएसई ने कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्नों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय और सहायता मिल सके.' बोर्ड ने आगे कहा 'पिछली अंतिम तिथि: 06.06.2026 (मध्यरात्रि) और अब नई अंतिम तिथि: 07.06.2026 (मध्यरात्रि)'
बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध है कि वो संशोधित समय सारिणी का ध्यान रखें और उस हिसाब से अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं.
In the interest of students, CBSE has decided to extend the last date for submission of applications for Verification and Re-evaluation of Question(s) for the Class XII Board Examinations, thereby providing students additional time and support to complete the process.
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— CBSE HQ (@cbseindia29) June 5, 2026
सीबीएसई ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट के माध्यम से री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा देने की जानकारी साझा की है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास अभी और दिन है जब वो पोर्टल पर जाकर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पहले 6 जून को देर रात तक आवेदन करने की लास्ट डेट थी जिसे एक दिन और बढ़ाकर 7 जून कर दिया गया है. स्टूडेंट्स पोर्टल पर जाकर वेरिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हैं.