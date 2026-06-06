/CBSE 12वीं छात्रों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन के आवेदन की आखिरी तारीख

CBSE Re-evaluation and Verification Deadline Extended: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कई 12वीं छात्रों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है. 5 जून को रात 11.08 बजे के करीब अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक पोस्ट कर 12वीं के री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाने की लास्ट डेट में बढ़ोतरी कर दी है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास एक दिन का और मौका है और वो सीबीएसई के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, सीबीएसई री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए लास्ट डेट 6 जून 2026 को देर रात तक की थी, लेकिन अब इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. ऐसे में जिन स्टूडेंट ने अभी तक री-इवैल्यूएशन और अंक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाया नहीं है वो आवेदन कर सकते हैं.