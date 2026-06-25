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CBSE 12th Toppers: री-इवैल्युएशन के बाद छात्र बना टॉपर, 500 में से मिले 499 अंक

CBSE 12th Re-Evaluation Result 2026: अहमदाबाद के छात्र कृषि अच्युत दानी देसाई ने री-इवैल्युएशन के बाद 499/500 अंक हासिल कर कॉमर्स स्ट्रीम में देशभर में टॉप किया. जानिए कैसे सेल्फ स्टडी और आत्मविश्वास ने बदल दी उनकी किस्मत.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 25, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:54 PM IST
CBSE 12th Toppers: री-इवैल्युएशन के बाद छात्र बना टॉपर, 500 में से मिले 499 अंक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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