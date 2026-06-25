बोर्ड परीक्षा के नतीजे हमेशा छात्रों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते हैं. कई बार हमारे मेहनत के बावजूद अंक कम मिलने से छात्र निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर अपनी तैयारी और लिखे गए उत्तरों पर पूरा भरोसा हो तो री-इवैल्युएशन का विकल्प नई उम्मीद दे सकता है, ऐसा ही एक मोटिवेशनल मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है.
सीबीएसई 12 वीं परीक्षा के री-इवैल्युएशन के बाद एशिया इंग्लिश स्कूल के छात्र कृषि अच्युत दानी देसाई ने 499/500 अंक हासिल कर कॉमर्स स्ट्रीम में देशभर में टॉप किया. उनकी ये उपलब्धि लाखों छात्रों के लिए प्रेरण बन गई है.
सीभीएसी ने 18 मई को 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया थी. शुरुआती रिजल्ट में कृषि को 481 अंक बस मिले थे, हांलाकिं, उनको विश्वास था कि संशोधित परिणाम में मेरा नंबर जरुरी कुछ न कुछ पहले से बेहतर होगा. इस भरोसे से उन्होंने री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन किया. जब संशोधित परिणाम जारी हुआ तो उनके अंकों में बड़ा सुधार देखने को मिला. आखिरकार उनका कुल स्कोर बढ़कर 499/500 हो गया और वे राष्ट्रीय स्तर पर कॉमर्स स्ट्रीम के टॉपर बनकर सामने आए.
री-इवैल्युएशन के बाद कृषि को अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में पूरे 100-100 अंक मिले. वहीं अंग्रेजी में उन्हें 99 अंक प्राप्त हुए. शानदार प्रदर्शन के साथ उनका कुल स्कोर 99.8 प्रतिशत पहुंच गया. यह परिणाम इस बात का उदाहरण है कि कई बार री-चेकिंग के बाद वास्तविक प्रदर्शन सामने आ सकता है.
कृषि की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने किसी महंगी कोचिंग या निजी ट्यूशन का सहारा नहीं लिया. उन्होंने केवल सेल्फ स्टडी, नियमित अभ्यास, अनुशासन और बेहतर टाइम मैनेजमेंट के दम पर यह मुकाम हासिल किया. परीक्षा की तैयारी के दौरान वे रोजाना करीब 12 से 13 घंटे पढ़ाई करते थे. उनका मानना है कि लगातार मेहनत और सही रणनीति किसी भी छात्र को सफलता दिला सकती है.
कृषि ऐसे परिवार से आते हैं जहां शिक्षा और प्रोफेशनल करियर को काफी महत्व दिया जाता है. उनके माता-पिता दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं. परिवार के मार्गदर्शन और अपने आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने शानदार सफलता हासिल की. अब वे स्वयं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखते हैं.
कृषि की उपलब्धि पर उनके स्कूल, शिक्षकों और परिवार में खुशी का माहौल है. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह उदाहरण सीबीएसई की री-इवैल्युएशन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी दर्शाता है. साथ ही यह उन छात्रों के लिए बड़ा संदेश है जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं. यदि आपको अपने प्रदर्शन पर भरोसा है, तो बोर्ड की री-इवैल्युएशन प्रक्रिया का लाभ जरूर उठाना चाहिए. कई बार यही फैसला आपकी पूरी सफलता की कहानी बदल सकता है.