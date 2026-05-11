CBSE 12th Result 2026: कभी भी आ सकता है सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे चेक कर पाएंगे परिणाम

CBSE Board 12th Result 2026 Date And Time (Expected): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कब तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा? इस सवाल का जवाब लाखों स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं. हालांकि, अभी तक अधिकारिक तौर पर डेट की पुष्टि नहीं की गई है लेकिन किसी भी समय सीबीएसई 12वीं के परिणाम घोषित कर सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स पहले से अपना रोल नंबर तैयार रखें और बोर्ड रिजल्ट से संबंधित सभी डिटेल्स की जानकारी रखें. सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद जब वेबसाइट क्रैश हो जाए या किसी वजह से आपके लिए वेबसाइट से परिणाम देखना मुमकिन न हो पाए तब भी स्टूडेंट्स परिणाम देख सकते हैं. बिना इंटरनेट के कैसे सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देखें? सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कब जारी होगा? आइए रिजल्ट संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

बिना इंटरनेट के कैसे देखें 12वीं का रिजल्ट?

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद अगर आप परिणामों को किसी वजह से ऑनलाइन न देख पाएं तो ऐसे में बिना इंटरनेट के रिजल्ट देखने का तरीका अपना सकते हैं. SMS या IVRS की प्रक्रिया को अपना कर परिणाम आसानी से चेक कर सकते हैं. मैसेज और कॉलिंग के माध्यम से 12वीं के रिजल्ट का पता चल सकता है.

SMS से कैसे चेक करें 12वीं का रिजल्ट?

अपने फोन के मैसेज बॉक्स पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source इसके बाद ‘cbse12 (स्कूल नंबर) (सेंटर नंबर)’ एंटर करें. इसके बाद 7738299899 नंबर पर मैसेज कर दें. रिप्लाई में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा. कुछ ही मिनट में 12वीं का रिजल्ट मैसेज के जरिए पता कर सकेंगे.

कॉलिंग के जरिए कैसे पता चलेगा परिणाम?

सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम को कॉलिंग के माध्यम से भी जान सकते हैं. आईवीआरएस (इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम) के जरिए सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देख सकेंगे. परिणाम जारी होने के बाद सभी क्षेत्र के स्टूडेंट्स 011-24300699 पर कॉल कर सकते हैं. जबकि, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 24300699 नंबर है जिस पर कॉल करने के बाद और निर्देश को फॉलो करके परिणाम जान सकेंगे. इसके जरिए परिणाम चेक करने के लिए 30 पैसे प्रति मिनट शुल्क लगेगा. स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर और स्कूल कोड से सब्जेक्ट वाइज अंक सुन सकते हैं.

CBSE 12th Result 2026: कब तक आएगा 12वीं का रिजल्ट?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं रिजल्ट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि परिणाम की घोषणा 11 मई, सोमवार को की जा सकती है. जबकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रिजल्ट 13 मई को जारी किया जाएगा. अभी तक किसी भी डेट की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है. 12वीं का रिजल्ट जारी करने से पहले सीबीएसई खुद संकेत दे सकता है. सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जारी होगा. इसके अलावा results.digilocker.gov.in और UMANG ऐप के जरिए भी परिणाम को चेक कर सकते हैं.

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