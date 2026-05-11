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CBSE 12th Result 2026: कभी भी आ सकता है सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे चेक कर पाएंगे परिणाम

CBSE Board 12th Result 2026 Date And Time (Expected): सीबीएसई की ओर से बहुत जल्द 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. परिणाम देखने के लिए स्टूडेंट्स बिना इंटरनेट का प्रोसेस भी अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कि कब तक 12वीं का रिजल्ट आएगा और स्टूडेंट्स कैसे रिजल्ट चेक कर सकेंगे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 11, 2026, 10:53 AM IST
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CBSE Board 12th Result 2026
CBSE Board 12th Result 2026

CBSE Board 12th Result 2026 Date And Time (Expected): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कब तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा? इस सवाल का जवाब लाखों स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं. हालांकि, अभी तक अधिकारिक तौर पर डेट की पुष्टि नहीं की गई है लेकिन किसी भी समय सीबीएसई 12वीं के परिणाम घोषित कर सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स पहले से अपना रोल नंबर तैयार रखें और बोर्ड रिजल्ट से संबंधित सभी डिटेल्स की जानकारी रखें. सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद जब वेबसाइट क्रैश हो जाए या किसी वजह से आपके लिए वेबसाइट से परिणाम देखना मुमकिन न हो पाए तब भी स्टूडेंट्स परिणाम देख सकते हैं. बिना इंटरनेट के कैसे सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देखें? सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कब जारी होगा? आइए रिजल्ट संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

बिना इंटरनेट के कैसे देखें 12वीं का रिजल्ट?

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद अगर आप परिणामों को किसी वजह से ऑनलाइन न देख पाएं तो ऐसे में बिना इंटरनेट के रिजल्ट देखने का तरीका अपना सकते हैं. SMS या IVRS की प्रक्रिया को अपना कर परिणाम आसानी से चेक कर सकते हैं. मैसेज और कॉलिंग के माध्यम से 12वीं के रिजल्ट का पता चल सकता है.

SMS से कैसे चेक करें 12वीं का रिजल्ट?

  1. अपने फोन के मैसेज बॉक्स पर जाएं.

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  2. इसके बाद ‘cbse12 (स्कूल नंबर) (सेंटर नंबर)’ एंटर करें.

  3. इसके बाद 7738299899 नंबर पर मैसेज कर दें.

  4. रिप्लाई में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा.

  5. कुछ ही मिनट में 12वीं का रिजल्ट मैसेज के जरिए पता कर सकेंगे.

कॉलिंग के जरिए कैसे पता चलेगा परिणाम?

सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम को कॉलिंग के माध्यम से भी जान सकते हैं. आईवीआरएस (इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम) के जरिए सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देख सकेंगे. परिणाम जारी होने के बाद सभी क्षेत्र के स्टूडेंट्स 011-24300699 पर कॉल कर सकते हैं. जबकि, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 24300699 नंबर है जिस पर कॉल करने के बाद और निर्देश को फॉलो करके परिणाम जान सकेंगे. इसके जरिए परिणाम चेक करने के लिए 30 पैसे प्रति मिनट शुल्क लगेगा. स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर और स्कूल कोड से सब्जेक्ट वाइज अंक सुन सकते हैं.

CBSE 12th Result 2026: कब तक आएगा 12वीं का रिजल्ट?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं रिजल्ट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि परिणाम की घोषणा 11 मई, सोमवार को की जा सकती है. जबकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रिजल्ट 13 मई को जारी किया जाएगा. अभी तक किसी भी डेट की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है. 12वीं का रिजल्ट जारी करने से पहले सीबीएसई खुद संकेत दे सकता है. सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जारी होगा. इसके अलावा results.digilocker.gov.in और UMANG ऐप के जरिए भी परिणाम को चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- PSEB Punjab Board 10th Result 2026: पंजाब बोर्ड का 10वीं रिजल्ट आज दोपहर 12.30 बजे, pseb.ac.in पर ऐसे देखें सब्जेक्ट वाइज अंक

 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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