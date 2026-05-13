CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट पर बड़ा खुलासा! क्या फेल हुआ ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम?

CBSE 12th Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से इस साल 12वीं की कॉपियों को चेक करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाया गया था. बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन को पूरी तरह एडवांस्ड और तेज करने का सोचा था और इसी उद्देश्य के साथ ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम को लागू किया गया था. बोर्ड ने दावा किया था कि ओएसएम सिस्टम के जरिए कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन तेजी से और पारदर्शिता के साथ हो सकता है. ऐसे में समय पर कक्षा 12वीं का परिणाम जारी हो सकता है. हालांकि, इस दावे पर शक किया जा रहा है क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आई है कि आखिर समय में 12वीं की कॉपियों को शिक्षकों ने ऑफलाइन तरीके से चेक किया है. ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में तकनीकी समस्या होने के कारण शिक्षकों को ऑफलाइन तौर पर कॉपियां चेक करनी पड़ी थी.

अब तक परिणाम जारी न होने की क्या वजह?

सूत्रों और मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों की मानें तो कक्षा 12वीं की कॉपियों की जांच के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई थी. अंतिम चरण में समस्या होने से ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि रिजल्ट को समय रहते जारी किया जा सकेगा या नहीं. कॉपियों की जांच के लिए बोर्ड ने अंतिम 2-3 दिनों में 12वीं के लाखों छात्रों की कॉपियों की जांच ऑफलाइन करवाई.

क्या फेल हुआ ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम?

एक परीक्षक के अनुसार ऑनलाइन जांच के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई बार छात्रों की काॅपी ही नहीं खुलती थी या खुलने में ज्यादा समय लग रहा था. कॉपी के एक-एक प्रश्न और उसके उत्तरों को देखने में समस्या हो रही थी. कई मूल्यांकन केंद्रों पर ओएसएम सिस्टम का सही से सपोर्ट नहीं मिला, वहां पर कंप्यूटर सिस्टम बहुत कमजोर थे. कभी इंटरनेट की समस्या तो कभी सर्वर डाउन हो रहा था. कई बार तो सिस्टम ही हैंग हो जाया करता था. कई उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी भी थी जिन्हें सही तरीके से देखा ही नहीं जा सकता था. कई कॉपियों का पन्ना ही स्कैन नहीं हो पा रहा था, ना अपलोड हो पा रहा था. कुछ कॉपियों की लिखावट को ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में कॉपियों की जांच ओएसएम सिस्टम के तहत हो नहीं पाई और फिर आखिर में ऑफलाइन जांच का सहारा लेना पड़ा.

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12 मई को जारी नहीं हो सका सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट?

लाखों कॉपियों की जांच ऑफलाइन करने के लिए कई केंद्रों पर शिक्षकों को देर रात तक रुकना भी पड़ा और उन्हें कॉपियों की चेकिंग करनी पड़ी. सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षकों से कहा था कि उन्हें 12 मई को सुबह 10 बजे तक छात्रों के अंकों को पोर्टल पर अपलोड करना है मगर लाखों की संख्या में कॉपियां थी और संबंधित सब्जेक्ट के टीचर्स की उपस्थिति न होने के कारण 12 मई, मंगलवार को देर शाम तक भी सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा नहीं की जा सकी.

क्या सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में देरी?

पिछले 2-3 साल के आंकड़ों को देखें तो अभी तक कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने में देरी नहीं हुई है. सीबीएसई 12वीं बोर्ड में देरी है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है. दरअसल, पिछले साल सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था. इससे पहले परिणामों की घोषणा 12 मई को की गई थी. उम्मीद की जा रही है कि इस साल कक्षा 12वीं का परिणाम 13 मई को शाम 4 बजे तक जारी किया जा सकता है या फिर 15 मई तक सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है.

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