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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026: 30 अप्रैल को नहीं आएगा सीबीएसई 12वीं परीक्षा का रिजल्ट, मई में इस दिन जारी होने की उम्मीद; क्या बोले बोर्ड के अधिकारी?

CBSE 12th Result 2026: 30 अप्रैल को नहीं आएगा सीबीएसई 12वीं परीक्षा का रिजल्ट, मई में इस दिन जारी होने की उम्मीद; क्या बोले बोर्ड के अधिकारी?

CBSE Class 12th Result 2026 Expected Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 30 अप्रैल को 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, ये अपडेट चारों ओर फैला हुआ है लेकिन इसे अफवाह बताते हुए बोर्ड के अधिकारी ने संभावित डेट बताई है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:10 PM IST
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Cbse class 12 result 2026
Cbse class 12 result 2026

CBSE Class 12th Result 2026 Expected Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कब तक कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं?  ये सवाल सभी छात्रों के बीच चर्चाओं में है और हर कोई जानना चाहता है कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कितने बजे तक घोषित कर सकता है. पिछले कुछ दिनों से 30 अप्रैल 2026 को परिणाम की घोषणा को लेकर पुष्टि की जा रही थी जिस पर सीबीएसई ने कोई पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम कब तक जारी कर सकता है?

कब तक जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में व्यवधान की खबरें तथ्यों से परे हैं. बोर्ड की ओर से अपने तय निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जा रहा है. सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं का रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है. सीबीएसई अधिकारिक के संकेत से पता चल रहा है कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट 10 मई से 17 मई 2026 के बीच घोषित किया जा सकता है.

कब से कब तक हुई थी 12वीं की परीक्षाएं?

सीबीएसई की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच किया गया. देश भर के करीब 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. सभी की कॉपियां डिजिटल मार्किंग प्रणाली के तहत चेक की गईं और रिजल्ट के घोषणा की आखिरी प्रक्रिया चल रही है.

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इस बार ऑन-स्क्रीन सिस्टम से चेकिंग

मूल्यांकन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत अब परीक्षक कॉपियों की भौतिक कॉपी की जगह उन्हें डिजिटल रूप से जांच सकते हैं. इसका मकसद जांच प्रक्रिया को तेज करना, सभी कॉपियों की एक समान तरीके से जांच सुनिश्चित करना और रिजल्ट को जल्दी तैयार करना है.

कैसे चेक करें कक्षा 12वीं का रिजल्ट?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर CBSE Class 10th Result 2026 शो होगा, उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतिथि और एडमिट कार्ड आईडी एंटर करें.

  4. सबमिट के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और यहां से मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- CISCE Board Result 2026: 30 अप्रैल को 10वीं-12वीं के परिणाम हो सकते हैं जारी, पिछले साल इतना प्रतिशत रहा पासिंग रिजल्ट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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