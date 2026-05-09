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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 13 मई को! क्या है पिछले 3 सालों का ट्रेंड, कब तक होगी परिणामों की घोषणा?

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 13 मई को! क्या है पिछले 3 सालों का ट्रेंड, कब तक होगी परिणामों की घोषणा?

CBSE 12th Result 2026 Expected Date: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए परिणामों की घोषणा कब तक की जाएगी? इस सवाल का जवाब लाखों स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, क्या 13 मई को सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 09, 2026, 09:44 AM IST
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CBSE 12th Result 2026 Expected Date
CBSE 12th Result 2026 Expected Date

CBSE 12th Result 2026 Expected Date: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा 12वीं के परिणामों की घोषणा का इंतजार लाखों स्टूडेंट्स को है और सभी ये जानना चाहते हैं कि कब तक परीक्षा के परिणाम घोषित किया जा सकते हैं. आखिर कक्षा 12वीं का रिजल्ट किस तारीख पर जारी किया जाएगा. अभी तक सीबीएसई बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पहले संकेत जरूर दिया जा चुका है कि कक्षा 12वीं के परिणाम मई के तीसरे सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं. कक्षा 12वीं के परिणामों की घोषणा सिर्फ सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाएगा बल्कि SMS और कॉलिंग के माध्यम से भी परिणाम चेक करने की सुविधा दी जाएगी. Digilocker और उमंग ऐप के जरिए भी स्टूडेंट्स 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं. आइए जानते हैं कब तक 12वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है और पिछले तीन सालों का ट्रेंड क्या कहता है?

क्या 13 मई को जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट?

सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा मई 2026 में होगी ये तो तय है लेकिन तारीख को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है. अभी तक मई के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि 12 से 15 मई के बीच भी परिणाम घोषित किए जा सकते हैं. हालांकि, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि 20 मई से पहले-पहले परिणाम घोषित हो सकत हैं.

CBSE 12th Result 2026: पिछले 3 सालों का ट्रेंड क्या?

इस बार कक्षा 12वीं के रिजल्ट से पहले सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा 15 अप्रैल 2026 को कर दी थी, लेकिन इसके पीछे की वजह इस साल से लागू हुए दो बोर्ड एग्जाम रूल रहा है. जबकि, कक्षा 12वीं के परिणाम को जारी करने की तारीख पर गौर करें तो पिछले तीन सालों में मई के दूसरे सप्ताह में बोर्ड की और से रिजल्ट जारी किए जाते हैं.

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  • साल 2025:- 13 मई

  • साल 2024:- 13 मई

  • साल 2023:- 12 मई

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई 12वीं के परिणामों की घोषणा 12 से 15 मई के बीच हो सकती है. फिलहाल, सीबीएसई की ओर से ऑफिशियल तौर पर घोषणा का इंतजार है. बता दें कि सीबीएसई 12वीं के परिणाम का ऐलान cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर किया जाएगा. स्टूडेंट अपना स्कूल नंबर, रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी के जरिए 12वीं का रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा डिजिलॉकर, उमंग, एसएमएस और कॉलिंग के माध्यम से भी 12वीं के परिणाम को चेक करने की सुविधा मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026: क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द, क्या हैं पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम के नियम?

 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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