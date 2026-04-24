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CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट जल्द! cbse.gov.in पर जारी होगी मार्कशीट, जानिए डाउनलोड का तरीका

CBSE Class 12 Result 2026 Expected Soon: सीबीएसई कक्षा 12वीं परिणाम 2026 जल्द जारी हो सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी पहले ही तैयारी कर लें जिससे रिजल्ट की घोषणा होते ही तुरंत आप अपना परिणाम चेक कर सकें. आइए जानते हैं कैसे और कहां से सीबीएसई 12वीं रिजल्ट चेक और डाउनलोड करें?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:43 AM IST
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CBSE Class 12 Result 2026
CBSE Class 12 Result 2026

CBSE Class 12 Result 2026 Expected Soon: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12 के रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जा सकती है. बोर्ड द्वारा विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. स्टूडेंट्स जहां से तुरंत अपने अंक और मार्कशीट चेक कर सकते हैं. सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ कई डिजिटल और ऑफलाइन माध्यमों से उपलब्ध किया जाएगा. बिना इंटरनेट एसएमएस के माध्यम से भी 12वीं के छात्र अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को 12वीं की मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकेगा. इस साल लगभग 18.5 लाख स्टूडेंट्स ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है जिनमें 8.3 लाख छात्राएं और 10.2 लाख छात्र शामिल हैं. 

जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के परिणामों की घोषणा 15 अप्रैल 2026 को की थी. इस दौरान 10वीं का कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा है. 10वीं के परिणाम घोषित होने के बाद सभी की नजरें कक्षा 12वीं के बोर्ड रिजल्ट पर टिकी हुई है. ज्यादातर सभी जानना चाहते हैं कि इस साल सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में क्या पासिंग प्रतिशत रहा, किस स्टूडेंट ने टॉप किया? पिछले साल 2025 12वीं का पास प्रतिशत 87.98% रहा था जिनमें लड़कों की तुलना में लड़कियों को प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला था.

सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट कब आएगा?

इस साल सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 18.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं. देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12वीं बोर्ड एग्जाम को आयोजित किया गया था. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक के बीच 12वीं की अलग-अलग स्ट्रीम के लिए विभिन्न तारीख पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया. उम्मीद की जा रही है कि 25 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कभी भी सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है.

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कहां-कहां चेक कर सकते हैं सीबीएसई 12वीं रिजल्ट?

सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम ऑनलाइन वेबसाइटों के अलावा डिजीलॉकर और उमंग ऐप के जरिए चेक किया जा सकता है. ऑफलाइन तरीके से चेक करने के लिए स्टूडेंट एसएमएस या आईवीआरएस का तरीका अपनाकर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. 

  • cbseresults.nic.in

  • cbse.gov.in

  • results.cbse.nic.in

  • digilocker.gov.in

सीबीएसई कक्षा 12वीं में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना होगा. सीबीएसई 12वीं का परिणाम चेक करने के साथ-साथ आधिकारिक परिणाम घोषित होने के बाद मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे बताए गए प्रोसेस से रिजल्ट की घोषणा के बाद मार्कशीट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा जिससे तुरंत अपने फोन या लैपटॉप में छात्र 12वीं की मार्कशीट को डाउनलोड कर सकेंगे.

सीबीएसई कक्षा 12वीं की मार्कशीट कैसे करें डाउनलोड?

  1. सबसे पहले cbseresults.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'CBSE Class XII Result 2026' लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.

  4. अन्य मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करने के बाद सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं.

  5. यहां सब्जेक्ट वाइज अंक और मार्कशीट को देखने के अलावा डाउनलोड करने का मौका मिलेगा.

SMS से कैसे चेक करें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट?

सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट एसएमएस के लिए चेक करने के लिए छात्र को फोन में मैसेज बॉक्स खोलना होगा. इसके बाद 'CBSE12 (roll number) (date of birth) (school number) (centre number)' दर्ज करना होगा और 7738299899 नंबर पर मैसेज भेज दें. इसके कुछ ही मिनटों में सब्जेक्ट वाइज अंक प्राप्त कर सकेंगे.

फोन कॉल से कैसे पता कर सकेंगे रिजल्ट?

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट के जारी होने के बाद फोन कॉल से भी स्टूडेंट्स अंक प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) का प्रोसेस अपनाना होगा. इस सर्विस के माध्यम से रिजल्ट जानने के लिए छात्र को क्षेत्र कोड के साथ 24300699 डायल करना होगा. इसके बाद कॉल के माध्यम से ही अंक जान सकेंगे और पास या फेल के स्टेटस का पता चल सकेगा. प्रत्येक रोल नंबर के लिए कॉल शुल्क 30 पैसे प्रति मिनट लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- UP Board 12th Result Toppers List: यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 में टॉप करने वालों की पूरी लिस्ट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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