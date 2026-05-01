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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द, स्टूडेंट्स और माता-पिता कैसे हैंडल करें रिजल्ट डे; 90% लोग कर देते हैं ये गलतियां

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द, स्टूडेंट्स और माता-पिता कैसे हैंडल करें रिजल्ट डे; 90% लोग कर देते हैं ये गलतियां

CBSE 12th Board Exam Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा मई के तीसरे हफ्ते में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. इससे पहले स्टूडेंट्स और माता-पिता जान लें कि कैसे रिजल्ट डेट को हैंडल करना होता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 01, 2026, 01:09 PM IST
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cbse 12th result
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CBSE 12th Board Exam Result 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार लाखों उम्मीदवारों को है. देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया गया था. साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स समेत अन्य स्ट्रीम के छात्रों को सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. उम्मीद है कि सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह तक जारी कर देगा. रिजल्ट का दिन, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के बीच सिर्फ एक तारीख नहीं होती है बल्कि वो पल होता है जो उनके भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाता है. रिजल्ट से हर सब्जेक्ट के अंकों की खास भूमिका छात्रों के करियर के लिए हो सकती है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के नतीजे जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं स्टूडेंट्स और पैरेंट्स दोनों के मन में सवालों की एक लंबी लिस्ट है. कितनी परसेंटेज आएगी?, कितने नंबर आएंगे? उम्मीद से कम नंबर आए तो? क्या कॉलेज में एडमिशन के लिए नंबर आ पाएंगे? क्या मनपसंद का कोर्स नंबर आने के हिसाब से मिल सकेगा? ऐसे ही तमाम सवाल बच्चों के बीच स्ट्रेस खड़ा करते हैं. हालांकि, ऐसे समय में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए और सोच-समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए.

नंबर्स तय नहीं करते भविष्य!

इस साल परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत के दौरान एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि नंबर्स स्टूडेंट्स का भविष्य तय नहीं करता है. किसी परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र या टॉप 10 छात्र या फिर टॉप 5 छात्र का ही अगर नाम पूछा जाए तो क्या आपको याद रहेगा, शायद हो सकता है कि वो नाम कुछ एक-दो साल तक याद रहे. असल में नंबर का रोल होता है लेकिन उसके साथ-साथ स्किल्स भी जरूरी है.

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असफलता से न हो निराश, कोशिश ही है महामंत्र!

टॉप आने की कोशिश में अपना आज खराब न करें, बल्कि आज अगर नंबर कम भी आए हैं तो आप और ज्यादा मेहनत दूसरी क्लास या आगे के चरण में कीजिए. सफलता की आखिरी सीढ़ी पर चढ़कर क्या किया वो जरूरी है लेकिन सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर भी गए तो हताश होने की बजाए खुद पर विश्वास रखें और फिर से कोशिश कर सकते हैं.

90% स्टूडेंट्स कर देते हैं ये गलतियां

  • तुरंत घबराना या तुलना करना

  • केवल मार्क्स पर फोकस करना

  • बिना सोचे रिजल्ट से करियर का फैसले लेना

  • सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्शन देना

पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ाना

स्टूडेंट्स और माता-पिता को रिजल्ट की घोषणा के बाद ऊपर बताई गई चीजें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर परिणाम जैसा भी आया हो उसे लेकर फैसला लेना चाहिए. माता-पिता के लिए ही सबसे जरूरी सलाह ये है कि वो ज्यादा पैनिक न हो. पेरेंट्स को अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे के नंबर से नहीं करनी चाहिए. शांत माहौल बनाकर रखें, अपने बच्चे से अच्छे बात करें. अगर रिजल्ट आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं है तो कोई नहीं अपने बच्चे से बात करें, उसे समझाएं कि जिंदगी में और मौके मिलते हैं.

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपना रिजल्ट अकेले न देखें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ परिणाम देख सकते हैं जो सही जानकारी आपको बताए और रिजल्ट का स्कोर समझा सके. अगर किसी सब्जेक्ट में अंक कम आए तो उसे अंत न समझे आप कंपार्टमेंट या री-एग्जाम या फिर कोई अन्य ऑप्शन को चुनकर प्लानिंग कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026 Date: कब तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, कैसे और कहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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