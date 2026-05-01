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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026: पिछले साल इन शहरों ने गाड़ा था झंडा; क्या इस बार भी वही क्षेत्र बनेगा नंबर वन?

CBSE 12th Result 2026: पिछले साल इन शहरों ने गाड़ा था झंडा; क्या इस बार भी वही क्षेत्र बनेगा 'नंबर वन'?

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी होने वाला है. जानिए पिछले साल किन शहरों ने टॉप किया, पास प्रतिशत कितना रहा और इस बार क्या बदल सकता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 01, 2026, 10:06 PM IST
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CBSE 12वीं रिजल्ट से पहले बड़ा खुलासा! पिछले साल इन शहरों ने मारी थी बाजी
CBSE 12वीं रिजल्ट से पहले बड़ा खुलासा! पिछले साल इन शहरों ने मारी थी बाजी

सीबीएसई 12वीं के छात्रों का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है. साल 2026 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चली थीं और अब मई के पहले सप्ताह में नतीजे आने की पूरी संभावना है. पिछले साल यानी 2025 में बोर्ड ने 13 मई को परिणाम घोषित किए थे, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग हो सकता है. बोर्ड ने इस साल एक नई 'ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली' पेश की है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे पिछले साल की तुलना में थोड़ा पहले जारी किए जा सकते हैं. क्या यह नई तकनीक छात्रों के अंकों और पास प्रतिशत में कोई बड़ा उछाल लेकर आएगी?

कैसा था पिछला प्रदर्शन

पिछले शैक्षणिक सत्र (2025) में सीबीएसई ने 7,330 परीक्षा केंद्रों पर 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की थीं, जिसमें देश-विदेश के 19,299 स्कूलों ने हिस्सा लिया था. पिछले साल का कुल पास प्रतिशत 88.39 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जो कि 2024 के चक्र की तुलना में 0.41 प्रतिशत अधिक था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछली बार भी लड़कियों ने बाजी मारी थी. छात्राओं का पास प्रतिशत 91.64 प्रतिशत रहा, जबकि लड़कों का प्रतिशत 85.70 रहा था. हालांकि, सफलता के बीच लगभग 1,29,095 छात्र यानी कुल परीक्षार्थियों के 7.63 प्रतिशत को 'कम्पार्टमेंट' श्रेणी में रखा गया था, जिन्हें एक और मौका दिया गया.

 किन शहरों ने मचाई थी धूम?

जब बात क्षेत्रवार प्रदर्शन की आती है, तो पिछले साल दक्षिण भारत के शहरों का दबदबा साफ नजर आया था. विजयवाड़ा 99.60 प्रतिशत के साथ देश में शीर्ष पर रहा था, जबकि त्रिवेंद्रम 99.32 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा. टॉप 10 की सूची में चेन्नई (97.39%), बेंगलुरु (95.95%), और दिल्ली वेस्ट (95.37%) ने भी शानदार प्रदर्शन किया था. दिल्ली ईस्ट (95.06%), चंडीगढ़ (91.61%), पंचकुला (91.17%), पुणे (90.93%), और अजमेर (90.40%) ने भी शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई थी. इन आंकड़ों को देखकर सवाल उठता है कि क्या इस साल भी दक्षिण के ये शहर अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएंगे?

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सरकारी स्कूलों ने कैसे मारी बाजी?

सीबीएसई के नतीजों में हमेशा की तरह सरकारी सहायता प्राप्त और विशिष्ट शिक्षण संस्थानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. पिछले साल जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) और केंद्रीय विद्यालय (KV) का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट रहा था. जेएनयू ने 99.29 प्रतिशत के शानदार पास प्रतिशत के साथ सभी संस्थानों को पीछे छोड़ दिया था, वहीं केंद्रीय विद्यालयों का पास प्रतिशत भी 99.05 रहा था. इन संस्थानों का दबदबा यह साबित करता है कि सही अनुशासन और मार्गदर्शन से छात्र किसी भी परीक्षा में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं. निजी स्कूलों की तुलना में इन संस्थानों के पासिंग ट्रेंड्स हमेशा ही बोर्ड के लिए गर्व का विषय रहे हैं.

2026 के नतीजों में क्या होगा खास?

साल 2026 के परिणामों को लेकर छात्र और अभिभावक इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि इस साल मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने की कोशिश की गई है. 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच हुई परीक्षाओं में शामिल लाखों छात्रों की किस्मत अब बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द ही दिखाई देगी. विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार पास प्रतिशत में और भी सुधार देखने को मिल सकता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर और एडमिट कार्ड तैयार रखें. जैसे-जैसे मई का महीना करीब आ रहा है, वैसे-वैसे धड़कनें तेज हो रही हैं कि क्या इस बार कोई नया शहर नंबर-1 का खिताब जीत पाएगा.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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