CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार? तैयार रखें ये चीजें, बिना इंटरनेट के ऐसे चेक कर सकेंगे इंटर परीक्षा के परिणाम

CBSE 12th Result 2026 Latest Update: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? इस सवाल का जवाब लाखों स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं. 10वीं परिणाम के घोषणा के बाद से 12वीं रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के बीच बेसब्री से इंतजार बढ़ चुका है. सूत्रों के अनुसार सीबीएसई परीक्षा कक्षा 12 का रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकता है. 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए चेक की जा रही है. रिजल्ट जारी करने का अंतिम चरण चल रहा है जिसके बाद सीबीएसई द्वारा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी.

बोर्ड द्वारा पहले से डेट और टाइम की डिटेल्स साझा नहीं की जाती है. हालांकि, जल्द 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, इसका संकेत वेबसाइट के माध्यम से मिल रहा है. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं. डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.

सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट के जारी होने के बाद अगर वेबसाइट क्रैश हो जाए या सही से काम न करे या फिर इंटरनेट न चले तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. बिना इंटरनेट के भी स्टूडेंट्स सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

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सीबीएसई 12वीं रिजल्ट देखने के लिए क्या जरूरी?

रोल नंबर (Roll Number)

स्कूल नंबर (School Number)

एडमिट कार्ड ID / सेंटर नंबर

जन्मतिथि (Date of Birth)

सिक्योरिटी कोड (captcha)

कैसे करें बिना इंटरनेट के 12वीं का रिजल्ट?

सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट को जारी होने के बाद cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, digilocker.gov.in और UMANG App पर जाकर चेक कर सकते हैं. अगर इंटरनेट नहीं चलता है तो एक विकल्प SMS का भी बोर्ड द्वारा दिया जाएगा. 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद मैसेज के माध्यम से रिजल्ट को चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें SMS से सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 2026 SMS से चेक करने के लिए अपने फोन में मैसेज बॉक्स ओपन करें. इसके बाद उसमें सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 (रोल नंबर) टाइप करें और 7738299899 पर भेज दें. इसके बाद कुछ ही सेकंड में 12वीं का रिजल्ट मोबाइल के इनबॉक्स में देख पाएंगे. अगर फोन में इंटरनेट न हो या सही से न चल रहा हो तो सब्जेक्ट वाइज अंक जानने के लिए एसएमएस भेजकर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.

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