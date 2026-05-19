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CBSE 12th Result 2026: नंबर कम आए? जानें Re-evaluation के लिए कैसे करें अप्लाई

CBSE 12th Result 2026 Re-evaluation: सीबीएसई ने 19 मई से कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए फिर से कॉपी जांच की प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. 12वीं के छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए री-इवैल्युएशन की आवेदन फीस, प्रोसेस समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 19, 2026, 11:46 AM IST
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CBSE 12th Result 2026 Re-evaluation Apply Process
CBSE 12th Result 2026 Re-evaluation Apply Process

CBSE 12th Result 2026 Re-evaluation Apply Process and Fees: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 मई 2026 को सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था जिसके बाद छात्रों के बीच कम नंबर आने को लेकर तनाव देखा गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई को शिकायत करते हुए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है. हालांकि, सीबीएसई की ओर से री-इवैल्यूएशन की सुविधा दी जा रही है जिससे वो अपनी कॉपी की जांच फिर से करा सकते हैं. दरअसल, कई छात्र, अभिभावक और शिक्षकों द्वारा नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम पर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि ओएसएम के वजह से नंबर उम्मीद से कम आए हैं. अगर आप भी उन 12वीं छात्रों में से एक हैं जिन्हें अपने नंबर कम लग रहे हैं और आपको भी लगता है कि आपकी आंसर शीट की चेकिंग सही से नहीं की गई है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है.

सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्युएशन और आंसर शीट को देखने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है, ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट को चेक कर सकते हैं और री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं कि कैसे 12वीं के स्टूडेंट्स Re-evaluation के लिए अप्लाई कर सकते हैं?

12वीं के छात्र Re-evaluation के लिए कहां से करें अप्लाई?

अगर आप सीबीएसई के 12वीं छात्र हैं और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम से चेक हुई कॉपी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा री-इवैल्युएशन  के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseit.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई करना होगा. 

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कैसे करें री-इवैल्युएशन के लिए अप्लाई?

  1. सबसे पहले cbse.gov.in या cbseit.in वेबसाइट पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'Re-evaluation of Class XII Examination Results' शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद जिस सब्जेक्ट के अंक कम लग रहे हैं उसकी स्कैंड या फोटोकॉपी के लिए आवेदन करें.

  4. आंसर शीट मिलने के बाद बोर्ड की आधिकारिक मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर लें.

  5. अगर किसी सवाल का सही जवाब मिल न रहा हो य गिनती में गड़बड़ी लग रही हो तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

  6. इस आपत्ति को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा जांच किया जाएगा जिसके बाद नंबर की फिर गणना होगी.

  7. इसके बाद फाइनल डिसीजन के साथ अंकों को अपलोड किया जाएगा.

आंसर शीट की फोटो कॉपी की फीस में राहत

पहले सीबीएसई की ओर से आंसर शीट की कॉपी देने के लिए अधिक पैसे लिए जाते थे लेकिन इस बार बोर्ड की ओर से फीस में काफी कटौती की गई है. आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए स्टूडेंट्स को 700 रुपये का भुगतान नहीं करना होगा. इसके लिए सिर्फ 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट की स्कैंड कॉपी की फीस लगेगी. जबकि, वेरिफिकेशन की फीस पहले 500 रुपये थी जिसे 100 रुपये कर दिया जा चुका है.

वहीं, अगर छात्र किसी एक खास सवाल को फिर से चेक करवाना चाहते हैं तो प्रति सवाल के लिए 25 रुपये फीस लगेगी. इससे उन छात्रों को लाभ हो सकता है जो फिर से कॉपी जांच के लिए ज्यादा पैसे नहीं चुका सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- पहली बार नहीं, 2014 में आ गया CBSE का ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, दोबारा लागू करने की बड़ी वजह आई सामने!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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