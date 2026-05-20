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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026: मार्क्स गिरे या सिस्टम बदला? OSM पर उठे सवालों को लेकर क्या बोला शिक्षा मंत्रालय?

CBSE 12th Result 2026: मार्क्स गिरे या सिस्टम बदला? OSM पर उठे सवालों को लेकर क्या बोला शिक्षा मंत्रालय?

CBSE 12th Result 2026 OSM System Controversy: सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का क्या कहना है? क्या 12वीं में कम अंक आने की वजह ओएसएम है? इसे लेकर उठ रहे विभिन्न सवालों का जवाब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने दिया है, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 20, 2026, 11:30 AM IST
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CBSE OSM System Controversy
CBSE OSM System Controversy

CBSE Class 12th Result 2026 OSM System Controversy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी सवाल उठने लगे हैं. इस साल पास प्रतिशत कम होने पर कई लोगों द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. इस पर सीबीएसई की ओर साफ कह दिया जा चुका है कि ओएसएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. ऐसे 12वीं के छात्र जिन्हें अपने अंक कम लग रहे हैं वो फिर से कॉपी की जांच करा सकते हैं और चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट की आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं. सीबीएसई के ओएसएम को लेकर उठ रहे सवालों पर शिक्षा मंत्रालय ने क्या-क्या रहा है? क्यों इस साल सीबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजे ट्रेंड कर रहे हैं? आइए विस्तार से जानते हैं.

CBSE Class 12 Result 2026 में क्या हुआ बदलाव?

दरअसल, इस साल सीबीएसई 12वीं का कुल पास प्रतिशत, पिछले साल की तुलना में कम रहा है. पिछली बार 88.39% 12वीं के छात्र पास हुए थे. जबकि, इस साल 2026 सीबीएसई 12वीं का कुल पास प्रतिशत 85.2% रहा है. सिर्फ ये ही नहीं, 90% से 95% अंक से पास होने वाले छात्रों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में इस साल से शुरू हुए डिजिटल कॉपी चेकिंग प्रोसेस यानी OSM सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

शिक्षा मंत्रालय ने ओएसएम को लेकर क्या कहा?

सीबीएसई 12वीं के ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) से नतीजों की गिरावट को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके पीछे की वजह नया चेकिंग सिस्टम, ओएसएम नहीं है. आगे कहा कि सरकारी अधिकारियों के मुताबिक OSM एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला मूल्यांकन तरीका है. सिर्फ भारत में ही नहीं, कई अन्य देश भी हैं जहां के स्कूल बोर्ड और कुछ विश्वविद्यालय द्वारा ये सिस्टम अपनाया जाता है. इसके माध्यम से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाता है. आगे कहा कि ओएसएम से किसी तरह की गलत गणना होने की संभावना कम हो जाती है.

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ये भी पढ़ें- पहली बार नहीं, 2014 में आ गया CBSE का ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, दोबारा लागू करने की बड़ी वजह आई सामने!

हर साल देखा गया है उतार-चढ़ाव

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि 12वीं के पास प्रतिशत में हर साल थोड़ा बदलाव होना सामान्य बात है. खासकर महामारी के समय ये उतार-चढ़ाव ज्यादा देखा गया था, लेकिन अब ये स्थिति स्थिर हो रही है. उन्होंने ये भी कहा कि छात्र हित सरकार की पहली प्राथमिकता है. इस वजह से CBSE बोर्ड के वेरिफिकेशन और Re-evaluation प्रक्रिया को पहले की तुलना में आसान कर दिया गया है.

कैसे OSM से चेक हुईं उत्तर पुस्तिकाएं?

सीबीएसई के मुताबिक इस साल लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाएं चेक की गई हैं जिसके लिए OSM सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्तर की सुरक्षा रखी गई थी. करीब 13,000 कॉपियां ऐसी रहीं थी जिन्हें स्कैन करने में दिक्कत हो रही थी और पढ़ने में समस्या आई थी. इस वजह से इन कॉपियों को ऑफलाइन मोड में चेक किया गया था और सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स ने इन सभी कॉपियों की जांच की थी. अगर कोई छात्र अपने नंबर से खुश नहीं है और उसे लगता है कि सीबीएसई की ओएसएम में कोई गड़बड़ी है तो छात्र कम फीस में अपनी कॉपियों का वेरिफिकेशन और Re-evaluation करवा सकते हैं. ऐसे में आपकी शंका दूर हो सकेगी.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Re-evaluation 2026: कैसे करें री-इवैल्युएशन के लिए अप्लाई?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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