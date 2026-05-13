CBSE 12th Result 2026 OUT: बिना इंटरनेट मोबाइल फोन से ऐसे चेक करें सीबीएसई 12वीं रिजल्ट, बस एंटर करना होगा रोल नंबर!

CBSE 12th Result 2026 Check Without Internet: अगर फोन में इंटरनेट नहीं है या सीबीएसई की वेबसाइट पर 12वीं का परिणाम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता न करें. आप सरल तरीके को अपनाकर सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे एसएमएस या आईवीआरएस के जरिए 12वीं के नतीजे देखे जा सकते हैं?
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CBSE 12th Result 2026 Check Via SMS and IVRS: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने करीब 18.5 लाख छात्रों के लिए कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस साल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 15,07,109 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. इस साल का कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा है जो कि पिछले साल की तुलना में कम रहा है. पिछली बार 88 प्रतिशत के करीब स्टूडेंट पास हुए थे. सीबीएसई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट्स- cbseresults.nic.in और www.cbse.gov.in के अलावा डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट www.digilocker.gov.in और उमंग की आधिकारिक वेबसाइट web.umang.gov.in पर सीबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजों की घोषणा कर दिया है. ऐसे में स्टूडेंट्स कहीं से भी ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं. सिर्फ अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करनी होगी.
हालांकि, अगर आप अपने फोन में रिजल्ट देखना चाहते हैं लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं तो चिंता न करें आप बिना इंटरनेट के भी सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट बिना इंटरनेट के भी चेक किया जा सकता है. बोर्ड की ओर से ऑनलाइन तरीके से 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए एक्टिव लिंक को cbseresults.nic.in, web.umang.gov.in और www.digilocker.gov.in पर उपलब्ध करा रखा है लेकिन ऑफलाइन तरीके से चेक करने के लिए SMS और IVRS नंबर भी जारी किया है. ऐसे में स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं का रिजल्ट मैसेज के जरिए या कॉल के माध्यम से भी पता कर सकते हैं.
सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स से cbse12 (स्कूल नंबर) (सेंटर नंबर) दर्ज करें. इसके बाद सीबीएसई के एसएमएस नंबर- 7738299899 पर मैसेज भेज दें. इसके बाद कुछ ही देर में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा.
सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट फोन कॉल से जानने के लिए आईवीआरएस यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को अपनाकर किया जा सकता है. दिल्ली के स्टूडेंट्स को इस नंबर- 24300699 पर कॉल करना होगा. जबकि, अन्य सभी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई का आईवीआरएस नंबर 011-24300699 है जिस पर कॉल करने के बाद निर्देश को फॉलो करना होगा. इसके बाद स्टूडेंट्स 30 पैसे प्रति मिनट शुल्क के साथ कक्षा 12वीं का रिजल्ट जा सकेंगे. सब्जेक्ट वाइज अंकों को बताया जाएगा जिससे आप अपने नंबर भी जान सकेंगे.
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