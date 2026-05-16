Advertisement
trendingNow13218744
Hindi Newsशिक्षा12वीं में 75% से कम नंबर आए? क्या अब खत्म हो गया IIT का सपना, जानिए JEE Advanced 2026 में आपके पास क्या हैं विकल्प

12वीं में 75% से कम नंबर आए? क्या अब खत्म हो गया IIT का सपना, जानिए JEE Advanced 2026 में आपके पास क्या हैं विकल्प

CBSE 12th Result 2026 के बाद हजारों JEE Advanced छात्रों की चिंता बढ़ गई है. 75% से कम अंक आने पर क्या IIT का सपना टूट जाएगा? जानिए नियम, छात्रों की परेशानी और आगे के सभी विकल्प क्या है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 16, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12वीं में 75% से कम नंबर आए? क्या अब खत्म हो गया IIT का सपना, जानिए JEE Advanced 2026 में आपके पास क्या हैं विकल्प

देशभर में 13 मई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया. रिजल्ट आते ही हजारों JEE Advanced 2026 अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि कई छात्रों के 75 फीसदी से कम अंक आए हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या कम नंबर आने के बाद IIT का सपना खत्म हो गया? सोशल मीडिया पर छात्र लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. किसी ने JEE Main में 97 पर्सेंटाइल हासिल की, लेकिन बोर्ड में 67% आए, तो कोई 90 पर्सेंटाइल लाने के बावजूद 75% से पीछे रह गया. ऐसे में लाखों छात्रों के मन में अब सिर्फ एक सवाल है आगे क्या करें? CBSE का इस साल कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा, जो पिछले साल से 3.19% कम है.

75% वाला नियम आखिर है क्या?

IIT में दाखिला पाने का सपना सिर्फ JEE Advanced क्वालिफाई करने से पूरा नहीं होता. आधिकारिक नियम के मुताबिक जनरल कैटेगरी के छात्रों को 12वीं बोर्ड में कम से कम 75% अंक लाना जरूरी है या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20 पर्सेंटाइल में होना चाहिए. वहीं SC/ST और PwD वर्ग के छात्रों के लिए यह सीमा 65% है. यानी अगर किसी छात्र की JEE Advanced में शानदार रैंक भी आ जाए, लेकिन बोर्ड में जरूरी अंक नहीं हैं, तो उसे IIT में एडमिशन नहीं मिलेगा. यही नियम कई National Institutes of Technology यानी NIT संस्थानों में भी लागू है.

छात्रों की चिंता इतनी क्यों बढ़ गई?

इस साल रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने अपनी कहानी साझा की है. किसी छात्र ने बताया कि JEE Main में 97 पर्सेंटाइल आने के बाद भी बोर्ड में सिर्फ 67% अंक मिले. वहीं Dhanbad के एक छात्र ने दावा किया कि उसके JEE Main में करीब 90 पर्सेंटाइल आए, लेकिन CBSE बोर्ड में 71.8% अंक मिले. ऐसे छात्रों का कहना है कि अब वे JoSAA काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं रहेंगे. इसी वजह से 17 मई को होने वाली परीक्षा से पहले हजारों छात्र मानसिक दबाव में हैं और अपने भविष्य को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी पोस्ट्स तेजी से वायरल हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अब छात्रों के पास कौन-कौन से विकल्प हैं?

अगर आपके 75% से कम अंक आए हैं, तो अभी भी कई रास्ते खुले हैं. छात्र 15 जुलाई को होने वाली CBSE सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं और अपने अंक सुधार सकते हैं. इसके अलावा री-इवैल्यूएशन का विकल्प भी मौजूद है. कई छात्र National Institute of Open Schooling यानी NIOS के जरिए भी सुधार का रास्ता चुनते हैं. अगर फिर भी IIT का रास्ता मुश्किल लगे, तो दूसरे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट संस्थान या अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बेहतर विकल्प हो सकते हैं. इसलिए कम नंबर आने पर घबराने की जरूरत नहीं, सही रणनीति से सपना अब भी पूरा हो सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

CBSE 12th Result 2026Jee advanced 2026

Trending news

'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
Mamata Banerjee
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
Weather
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?
Tax On Foreign Travel
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?
अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, गृह मंत्री शाह को दी थी धमकी! अब पुलिस लेगी एक्शन
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, गृह मंत्री शाह को दी थी धमकी! अब पुलिस लेगी एक्शन
गर्मी में राहत नहीं आफत बना तरबूज...कई शहरों में गई जान, कहीं पर बिगड़ी तबीयत
Death Due to Watermelon
गर्मी में राहत नहीं आफत बना तरबूज...कई शहरों में गई जान, कहीं पर बिगड़ी तबीयत
एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
Indian Airlines
एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
महाराष्ट्र: महंगे इलाज से नाराज मरीज ने अस्पताल में रखा 'बम', ATS ने किया गिरफ्तार
mumbai
महाराष्ट्र: महंगे इलाज से नाराज मरीज ने अस्पताल में रखा 'बम', ATS ने किया गिरफ्तार
साइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का 'ABHAY', ये योद्धा अब आपको बचाएगा डिजिटल अरेस्ट होने
digital arrest
साइबर अपराधियों से लड़ेगा CBI का 'ABHAY', ये योद्धा अब आपको बचाएगा डिजिटल अरेस्ट होने
'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
manoj sharma
'12th Fail' फेम IPS मनोज शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात
Owaisi
उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात