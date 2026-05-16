12वीं में 75% से कम नंबर आए? क्या अब खत्म हो गया IIT का सपना, जानिए JEE Advanced 2026 में आपके पास क्या हैं विकल्प

देशभर में 13 मई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया. रिजल्ट आते ही हजारों JEE Advanced 2026 अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि कई छात्रों के 75 फीसदी से कम अंक आए हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या कम नंबर आने के बाद IIT का सपना खत्म हो गया? सोशल मीडिया पर छात्र लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. किसी ने JEE Main में 97 पर्सेंटाइल हासिल की, लेकिन बोर्ड में 67% आए, तो कोई 90 पर्सेंटाइल लाने के बावजूद 75% से पीछे रह गया. ऐसे में लाखों छात्रों के मन में अब सिर्फ एक सवाल है आगे क्या करें? CBSE का इस साल कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा, जो पिछले साल से 3.19% कम है.

75% वाला नियम आखिर है क्या?

IIT में दाखिला पाने का सपना सिर्फ JEE Advanced क्वालिफाई करने से पूरा नहीं होता. आधिकारिक नियम के मुताबिक जनरल कैटेगरी के छात्रों को 12वीं बोर्ड में कम से कम 75% अंक लाना जरूरी है या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20 पर्सेंटाइल में होना चाहिए. वहीं SC/ST और PwD वर्ग के छात्रों के लिए यह सीमा 65% है. यानी अगर किसी छात्र की JEE Advanced में शानदार रैंक भी आ जाए, लेकिन बोर्ड में जरूरी अंक नहीं हैं, तो उसे IIT में एडमिशन नहीं मिलेगा. यही नियम कई National Institutes of Technology यानी NIT संस्थानों में भी लागू है.

छात्रों की चिंता इतनी क्यों बढ़ गई?

इस साल रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने अपनी कहानी साझा की है. किसी छात्र ने बताया कि JEE Main में 97 पर्सेंटाइल आने के बाद भी बोर्ड में सिर्फ 67% अंक मिले. वहीं Dhanbad के एक छात्र ने दावा किया कि उसके JEE Main में करीब 90 पर्सेंटाइल आए, लेकिन CBSE बोर्ड में 71.8% अंक मिले. ऐसे छात्रों का कहना है कि अब वे JoSAA काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं रहेंगे. इसी वजह से 17 मई को होने वाली परीक्षा से पहले हजारों छात्र मानसिक दबाव में हैं और अपने भविष्य को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी पोस्ट्स तेजी से वायरल हो रही हैं.

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अब छात्रों के पास कौन-कौन से विकल्प हैं?

अगर आपके 75% से कम अंक आए हैं, तो अभी भी कई रास्ते खुले हैं. छात्र 15 जुलाई को होने वाली CBSE सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं और अपने अंक सुधार सकते हैं. इसके अलावा री-इवैल्यूएशन का विकल्प भी मौजूद है. कई छात्र National Institute of Open Schooling यानी NIOS के जरिए भी सुधार का रास्ता चुनते हैं. अगर फिर भी IIT का रास्ता मुश्किल लगे, तो दूसरे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट संस्थान या अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बेहतर विकल्प हो सकते हैं. इसलिए कम नंबर आने पर घबराने की जरूरत नहीं, सही रणनीति से सपना अब भी पूरा हो सकता है.