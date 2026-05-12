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Hindi Newsशिक्षाCBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जल्द, चर्चाओं में क्यों है एक्ट्रेस सुहानी सेठी? 2 सब्जेक्ट में आए थे 99 अंक

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जल्द, चर्चाओं में क्यों है एक्ट्रेस सुहानी सेठी? 2 सब्जेक्ट में आए थे 99 अंक

CBSE 12th Result 2026: इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड जल्द 12वीं के परिणाम की घोषणा कर सकता है. 12वीं के रिजल्ट की घोषणा से पहले सोशल मीडिया पर पुराने टॉपर्स और उनके अंक चर्चाओं में है जिनमें से एक चाइल्ड एक्ट्रेस सुहानी सेठी भी है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 12, 2026, 10:44 AM IST
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CBSE 12th Result 2026 Topper Actress Suhani Sethi
CBSE 12th Result 2026 Topper Actress Suhani Sethi

CBSE 12th Result Topper Actress Suhani Sethi: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार लाखों स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों द्वारा किया जा रहा हैं. इंटरनेट से लेकर हर तरफ सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट की चर्चाएं हो रही हैं. सभी को बस कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने का इंतजार है. सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित सीबीएसई 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा जल्द से जल्द हो सकती है. सभी परिणाम की घोषणा के साथ ही सीबीएसई 12वीं के टॉपर का नाम भी जानना चाहते हैं. इन चर्चाओं के साथ सोशल मीडिया पर अभिनेत्री सुहानी सेठी ट्रेंड कर रही हैं.

दरअसल, अपने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के कारण हर किसी का ध्यान एक्ट्रेस सुहानी सेठी ने अपनी ओर खींच लिया है. सोशल मीडिया पर पुराने सीबीएसई 12वीं के टॉपर्स के नाम वायरल हो रहे हैं और उसके साथ ही एक नाम अभिनेत्री का भी रहा है. सुहानी सेठी ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान टॉप रैंक हासिल की थी. दो सब्जेक्ट ऐसे रहे थे जिनमें उन्होंने 99 अंक प्राप्त किए थे.

सीबीएसई 12वीं की टॉपर हैं सुहानी सेठी

साल 2023 में आयोजित सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ टॉप करने वालों की लिस्ट में सुहानी सेठी का भी नाम हैं. उन्होंने दो सब्जेक्ट में 99 अंक, एक सब्जेक्ट में 98 और एक सब्जेक्ट में 97 अंक हासिल किए थे. इन नंबरों के साथ सुहानी का नाम सिर्फ टॉपर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हुआ बल्कि कई लोगों के लिए वो एक उदाहरण भी बनी कि एक्टिंग के साथ पढ़ाई करके टॉप रैंक हासिल की जा सकती है.

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अभिनेत्री सुहानी के किन सब्जेक्ट में 99 अंक?

अभिनेत्री सुहानी सेठी दिल्ली की रहने वाली है और यहां से ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है. दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल आरकेपुरम से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है. 12वीं में उनके पास ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स स्ट्रीम थी. सीबीएसई 12वीं परीक्षा में उन्होंने मनोविज्ञान में 99 अंक और समाजशास्त्र सब्जेक्ट में 99 अंक प्राप्त किए थे. जबकि, अंग्रेजी विषय में 98 अंक और इकोनॉमिक्स में 97 अंक हासिल किए थे. वर्तमान में वो हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं.

एक्टिंग से ब्रेक लेकर की थी पढ़ाई

सुहानी ने इस बात की खुद जानकारी दी थी कि उन्होंने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले सभी फिल्म और विज्ञापन प्रोजेक्ट्स को पूर कर लिया था और उसके बाद वो पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी. सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा फैसला लिया. पढ़ाई और प्रोफेशनल एक्टिंग को साथ में संभालते हुए बेहतर रिजल्ट भी लेकर आईं. बता दें कि अभिनेत्री सुहानी सेठी के पिता संजीव सेठी और माता वंदना सेठी दोनों डॉक्टर हैं और घर में हमेशा पढ़ाई को पहले प्राथमिकता दी गई है.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026 (OUT Soon) LIVE: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आज हो सकता है जारी, cbse.in.nic पर देख सकेंगे परिणाम

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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