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CBSE 12th Result 2026: रिजल्ट आते ही क्रैश हो सकती है वेबसाइट! DigiLocker और उमंग से मार्कशीट ऐसे करें मिनटों में डाउनलोड

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई12वीं का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है, जिसे छात्र वेबसाइट, DigiLocker, UMANG और SMS से चेक कर सकेंगे. OSM सिस्टम से मूल्यांकन तेज हुआ है. वहीं, पिछली साल रिजल्ट 13 मई को आया था और पास प्रतिशत 88.39% रहा था. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:55 PM IST
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CBSE 12th Result 2026: रिजल्ट आते ही क्रैश हो सकती है वेबसाइट! DigiLocker और उमंग से मार्कशीट ऐसे करें मिनटों में डाउनलोड

CBSE 12वीं के छात्रों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है. जैसे ही रिजल्ट का समय पास आता है, सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कहीं वेबसाइट क्रैश न हो जाए. हर साल लाखों छात्र एक साथ रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं, जिससे साइट स्लो हो जाती है. लेकिन इस बार बोर्ड ने डिजिटल सिस्टम और वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस परेशानी को कम करने की तैयारी कर ली है. अब छात्र सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, बल्कि DigiLocker और उमंग ऐप से भी आसानी से अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या जल्द आएगा CBSE 12वीं रिजल्ट?

CBSE जल्द ही 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने वाला है. इस साल परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं. खास बात यह है कि इस बार बोर्ड ने On-Screen Marking (OSM) सिस्टम लागू किया है, जिससे कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से की गई है. इससे रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज और ज्यादा सटीक हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए सिस्टम की वजह से रिजल्ट पिछले साल की तुलना में जल्दी जारी हो सकता है. जबकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

CBSE 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. हालांकि, ज्यादा ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है. ऐसे में छात्र DigiLocker, उमंग ऐप और SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ये सभी प्लेटफॉर्म छात्रों को बिना किसी परेशानी के मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने की सुविधा देते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं.

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DigiLocker से मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?

DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड करना बेहद आसान है. सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद आधार नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. फिर “Education” सेक्शन में जाकर CBSE को चुनें और 'Class XII Marksheet' पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें और सबमिट करें. इसके बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं.

उमंग ऐप से ऐसे देखें रिजल्ट

छात्र उमंग ऐप के जरिए भी आसानी से CBSE 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं, जहां लॉग-इन कर शिक्षा सेवाओं में जाकर मार्क्स और अन्य जानकारी मिल जाती है, जिससे वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें, फिर रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी डालें, इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. पिछले साल CBSE 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी हुआ था, इसलिए इस बार भी इसी समय के आसपास रिजल्ट आने की उम्मीद है.

पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा था?

पिछले साल CBSE 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी किया गया था. उस समय कुल पास प्रतिशत 88.39% रहा था. वहीं 2026 में 10वीं का रिजल्ट पहले ही 15 अप्रैल को जारी हो चुका है, जिसमें लाखों छात्रों ने सफलता हासिल की. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी 12वीं का रिजल्ट बेहतर रहेगा और छात्र अच्छे अंक हासिल करेंगे. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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