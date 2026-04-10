सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स विदेश से करना चाहते हैं ग्रेजुएशन? पहले ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने जरूरी

CBSE 12th study abroad entrance exams: अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से 12वीं पास करने के बाद विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आजकल बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं. वहां बेहतर शिक्षा, नई तकनीक और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है. लेकिन सिर्फ 12वीं पास होना ही काफी नहीं होता. इसके लिए कुछ जरूरी एंट्रेंस एग्जाम पास करने होते हैं.

सबसे पहले बात करें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की तो विदेश के ज्यादातर कॉलेज में एडमिशन के लिए इंग्लिश का अच्छा ज्ञान जरूरी होता है. इसके लिए IELTS और TOEFL जैसे एग्जाम देने होते हैं. इन परीक्षाओं में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग की जांच होती है. अच्छे स्कोर से एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं.

टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जरूरी हैं ये चीजें

इसके अलावा कुछ देशों और यूनिवर्सिटी में अकादमिक एंट्रेंस टेस्ट भी जरूरी होते हैं. जैसे अमेरिका के कई कॉलेज SAT या ACT का स्कोर मांगते हैं. ये परीक्षाएं छात्रों की मैथ, रीडिंग और लॉजिकल सोच को परखती हैं. अगर आप इन एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है.

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कुछ कोर्स के लिए अलग एग्जाम भी होते हैं. जैसे मैनेजमेंट के लिए GMAT और पोस्टग्रेजुएशन के लिए GRE जरूरी होता है. हालांकि ये एग्जाम ज्यादातर ग्रेजुएशन के बाद दिए जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं. इससे आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है.

कुल मिलाकर विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा करने के लिए सही जानकारी और तैयारी जरूरी है. छात्रों को समय रहते एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. सही एग्जाम चुनना और अच्छा स्कोर लाना बहुत जरूरी है. अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो विदेश में पढ़ाई का सपना आसानी से पूरा हो सकता है.

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