/CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card: 28 जुलाई को सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card Download: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा बारहवीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्र में करवाया जाएगा. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है. 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. स्टूडेंट्स को सुबह 10:15 से 10:30 बजे तक प्रश्नपत्र दे दिया जाएगा. इसके बाद परीक्षा शुरू होगी.
सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा जारी रहेगी. हालांकि, एग्जाम सेंटर में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड को साथ ले जाना जरूरी होगा. स्कूल आईडी कार्ड के साथ-साथ छात्र को आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा. बिना इन तीन दस्तावेजों के स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. स्कूल के लॉगिन पर रेगुलर स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिल सकेगा. चाहें तो वो स्कूल में अपनी क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क कर भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. जबकि, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर एडमिट कार्ड उपलब्ध है. चाहें तो डायरेक्ट लिंक के जरिए भी स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
सीबीएसई कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक (DIRECT LINK) पर क्लिक कर सकते हैं. यहां से प्राइवेट छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड प्राप्त हो सकेगा. चाहें तो वो स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाकर भी सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं.
सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
मुख्य वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा.
उसमें सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नाम आदि दर्ज कर लॉगिन करें.
इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.