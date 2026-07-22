Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card: 28 जुलाई को सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card: 28 जुलाई को सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card Download: सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:03 PM IST
CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card: 28 जुलाई को सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
Image Credit: CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भगवंत मान सरकार की 'शिक्षा क्रांति': फर्स्ट ईयर से ही फाउंडर और CEO बन रहे छात्र
Punjab govt5 min ago
2
mysterious temples in india9 min ago
3
DMRC10 min ago
4
entertainment20 min ago
5
Ramnagar news20 min ago