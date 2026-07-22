/CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card: 28 जुलाई को सीबीएसई 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

CBSE 12th Supplementary Exam Admit Card Download: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा बारहवीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्र में करवाया जाएगा. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है. 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. स्टूडेंट्स को सुबह 10:15 से 10:30 बजे तक प्रश्नपत्र दे दिया जाएगा. इसके बाद परीक्षा शुरू होगी.