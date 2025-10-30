CBSE Final Date Sheet 2026: 10वीं-12वीं की फाइनल डेट शीट जारी, स्टूडेंट्स नोट कर लें पूरा शेड्यूल

CBSE Final Date Sheet 2026 Released: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) बोर्ड परीक्षा 2026 की फाइनल डेट शीट जारी होने का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सीबीएसई ने आज यानी 30 अक्टूबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल डेट शीट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इस लेक नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी फाइनल डेट शीट को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस दिन होगी परीक्षा

सीबीएसई द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होगी. जहां कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 09 अप्रैल, 2026 तक देशभर में निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इसी के साथ बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी (NEP-2020) के अनुसार, कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी.