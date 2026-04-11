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CBSE Board Result 2026: सीबीएसई की तैयारी शुरू, आ रहा है 12वीं से पहले 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट! ये हो सकती है डेट

CBSE 2026 Results Preparation: सीबीएसई कब तक 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा? इसे लेकर क्या अपडेट है और कौन सी तारीख को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकती है? आइए 10वीं बोर्ड रिजल्ट की तारीख और अन्य संबंधित अपडेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:15 AM IST
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CBSE 2026 Results Preparation
CBSE 2026 Results Preparation

CBSE 2026 Results Preparation: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को बेसब्री से रिजल्ट के घोषित होने का इंतजार है. इस साल भारत और विदेशों के सीबीएसई स्टूडेंट्स ने मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों की परीक्षाएं दी है. लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं. 11 मार्च 2026 को 10वीं बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो गईं थी. जबकि, कुछ स्टूडेंट्स के लिए 7 मार्च को ही 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गईं थी. हालांकि, मूल्यांकन प्रक्रिया में आंसर शीट्स की जांच और मॉडरेशन के लिए टाइम की जरूरत थी. अब सीबीएसई 10वीं बोर्ड 2026 रिजल्ट घोषित होने की डेट नजदीक आ चुकी है. सीबीएसई की तैयारी जारी है और वो जल्द से जल्द 10वीं के रिजल्ट की घोषणा करेंगे.

14 अप्रैल 2026 से पहले सभी चरणों को पूरा करने की कोशिश है. इसके बाद सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट को घोषित करने की तैयारी की जाएगी. पिछले साल की तुलना में काफी जल्दी 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. आमतौर पर सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट के बाद 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जाता है लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट का ऐलान इस बार 12वीं से पहले होना है.

सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट कब होगा जारी?

सीबीएसई के दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम के कारण पहली बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी. इसकी पूरी तैयारी में बोर्ड जुटा हुआ है और वो मूल्यांकन, मॉडरेशन और सत्यापन प्रक्रियाएं को तेजी से कर रहे हैं. मई में दूसरी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है और इससे पहले-पहले 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. संभावना है कि 10वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा 20 अप्रैल 2026 को की जा सकती है.

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CBSE 10th Result (Soon): कैसे चेक कर सकेंगे 10वीं रिजल्ट?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा के परिणामों को लेकर पहले कहा जा रहा था कि 15 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होंगे, लेकिन अब 20 अप्रैल 2026 की संभावित डेट बताई जा रही है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है. 20 अप्रैल या उसके आस-पास 10वीं रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो https://results.cbse.nic.in/ पर नजर बनाएं रखें. 10वीं रिजल्ट घोषित होने के बाद इस सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर 10वीं बोर्ड रिजल्ट का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज कर लॉगिन करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और यहां से स्कोरकार्ड भी देख सकेंगे. ध्यान रहे कि सीबीएसई द्वारा 10वीं रिजल्ट का ऐलान करने के बाद ही रिजल्ट चेक करने का एक्टिव लिंक शो होगा.

ये भी पढ़ें- UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी! टॉपर्स को मिलेगा ये इनाम

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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