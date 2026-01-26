Advertisement
CBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स रहें तैयार, cbse.nic.in पर जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

CBSE Admit Card 2026 Expected Soon: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से जल्द ही 10वीं और 12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:10 PM IST
CBSE Admit Card 2026 Releasing Soon: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर 10वीं और 12वीं कक्षा के रेगुलर स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी करेगा. ऐसे में जिन छात्रों ने 10वीं और 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जाम की तैयारी करने के साथ एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बोर्ड की ओर से जल्द ही ऑफिशियल पोर्टल पर हॉल टिकट डाउनलोड लिंक एक्टिव किए जाएंगे. 

प्रवेश पत्र जारी होने के बाद स्कूल के ऑफिशियल्स लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. जिसमें- स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, विषय कोड, स्कूल कोड, आदि महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी. वहीं, छात्रों को अपना एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल से प्राप्त करने होंगे. 

कब होगी परीक्षा?
सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगा, जिसमें- 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च, 2026 तक चलेगी और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी. वहीं, बोर्ड की ओर से परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड, cisceboard.org से करें डाउनलोड

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड-
10वीं-12वीं एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद अपनी कक्षा अनुसार 10वीं/12वीं की एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए सीबीएसई परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड 18 जनवरी, 2026 को जारी कर दिए थे. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट को छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: MBOSE SSLC Admit Card 2026: 10वीं छात्रों का इंतजार खत्म, मेघालय बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड, mbose.in से करें डाउनलोड

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

CBSE Admit Card 2026

