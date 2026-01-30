Advertisement
CBSE Admit Cards 2026: कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं हॉल टिकट

CBSE Class 10th 12th Admit Card 2026 Released Soon: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही कक्षा 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट का होना जरूरी है, आइए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:22 PM IST
CBSE Class 10th 12th Admit Card 2026 Released Soon: बस कुछ दिनों में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. हालांकि, इससे पहले छात्रों के लिए जरूरी है कि वो परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखें. मुख्य दस्तावेजों में से एक प्रवेश पत्र है जिसके बिना स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा. जरूरी है कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जान लें.

CBSE Board Admit Card: कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. खबरों की मानें तो फरवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड को जारी किया जा सकता है. सीबीएसई की ओर से प्रवेश पत्र को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा जिसे आसान स्टेप्स फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं.

कब से शुरू है 10वीं-12वीं की परीक्षाएं?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही 10वीं और 12वीं परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है. 17 फरवरी 2026 से 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का आयोजन होगा. इसमें शामिल होने के लिए करीब 42 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है. दोनों क्लास की परीक्षाओं के लिए कुल 7800 एग्जाम सेंटर तैयार किए गए हैं.

10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की cbse.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘CBSE Class 10th Admit Card 2025’ शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा और उसमें डिटेल्स एंटर करें.
  4. रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगिन करें.
  5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं.

12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर 12वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक शो होगा. एडमिट कार्ड के जारी होने पर इस लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि को एंटर करके एडमिट कार्ड चेक करने के अलावा डाउनलोड कर सकेंगे.

स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह की कोई गलती है तो उसके लिए तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या क्लास टीचर से संपर्क करें. एडमिट कार्ड में गलती का करेक्शन करना जरूरी है. इसके बिना परीक्षा में एंट्री नहीं होती है. एग्जाम हॉल टिकट और स्कूल आईडी कार्ड का होना जरूरी है.

