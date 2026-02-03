CBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा संगम पोर्टल से करें डाउनलोड

CBSE 10th & 12th Admit Card 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी कर दिए हैं. संबंधित स्कूल अधिकारी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर परीक्षा संगम पोर्टल से छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उनमें वितरित कर सकते हैं. हालांकि, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट लेने से पहले प्रवेश पत्र पर स्कूल का मुहर या सील और प्रिंसिपल का सिग्रनेचर जरूर से चेक कर लें.

कब होगी परीक्षा?

सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 फरवरी, 2026 से शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें- 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च, 2026 तक चलेगी और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी. वहीं, बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

सीबीएसई स्कूल के अधिकारी कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें

स्कूल अधिकारी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद परीक्षा संगम पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां एग्जाम एक्टिविटी पर क्लिक करें.

इसके बाद कक्षा 10वीं या 12वीं के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें

फिर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

छात्रों में वितरित करने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड 18 जनवरी, 2026 को जारी कर दिया था. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन अपने आवंटित केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के छात्रों के परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

