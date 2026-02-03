Advertisement
trendingNow13096821
Hindi Newsशिक्षाCBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा संगम पोर्टल से करें डाउनलोड

CBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा संगम पोर्टल से करें डाउनलोड

CBSE Admit Card 2026 OUT: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल वाले प्राइवेट छात्रों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा संगम पोर्टल से करें डाउनलोड

CBSE 10th & 12th Admit Card 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी कर दिए हैं. संबंधित स्कूल अधिकारी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर परीक्षा संगम पोर्टल से छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उनमें वितरित कर सकते हैं. हालांकि, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट लेने से पहले प्रवेश पत्र पर स्कूल का मुहर या सील और प्रिंसिपल का सिग्रनेचर जरूर से चेक कर लें. 

कब होगी परीक्षा?
सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 फरवरी, 2026 से शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें- 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च, 2026 तक चलेगी और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी. वहीं, बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

ये भी पढ़ें: NBEMS NEET SS 2026 स्कोरकार्ड जारी, natboard.edu.in पर लिंक एक्टिव, एक क्लिक में करें डाउनलोड

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
सीबीएसई स्कूल के अधिकारी कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें

  • स्कूल अधिकारी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद परीक्षा संगम पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां एग्जाम एक्टिविटी पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद कक्षा 10वीं या 12वीं के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें 

  • फिर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • छात्रों में वितरित करने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड 18 जनवरी, 2026 को जारी कर दिया था. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन अपने आवंटित केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि  बिना हॉल टिकट के छात्रों के परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: CTET 2026 एग्जाम शेड्यूल जारी, फरवरी में इस दिन आयोजित होगी पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं, जानें शिफ्ट टाइमिंग

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CBSE Admit Card 2026

Trending news

चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
उधमपुर में आंतकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
jammu kashmir encounter
उधमपुर में आंतकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार