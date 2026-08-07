/CBSE का बड़ा ऐलान! 15 अगस्त से AI और STEM की मुफ्त ऑनलाइन क्लास, छात्र और शिक्षक भी 8 सेशन में सीख सकेंगे नई स्किल

CBSE AI and STEM Online Programme 2026: आज के समय में स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं रह गई है, बल्कि नए जनरेशन के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है. धीरे-धीरे छात्रों को भी डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है, इस दिशा के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) भी कुछ नया करता नजर आ रहा है. बोर्ड की ओर से स्कूल के छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है जिसके अनुसार अब स्टूडेंट्स को एआई स्किल्स सीखने का मौका मिल सकता है. सीबीएसई ने IIT गांधीनगर के सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग (CCL) के साथ मिलकर 3030 एकलव्य ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की है.