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CBSE का बड़ा ऐलान! 15 अगस्त से AI और STEM की मुफ्त ऑनलाइन क्लास, छात्र और शिक्षक भी 8 सेशन में सीख सकेंगे नई स्किल

CBSE AI and STEM Online Programme 2026: सीबीएसई की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है. बोर्ड ने AI लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसमें छात्रों से लेकर शिक्षक तक शामिल हो सकते हैं. इस प्रोग्राम में कुल 8 सेशन होंगे और इसमें शामिल होने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Aug 07, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:33 AM IST
CBSE का बड़ा ऐलान! 15 अगस्त से AI और STEM की मुफ्त ऑनलाइन क्लास, छात्र और शिक्षक भी 8 सेशन में सीख सकेंगे नई स्किल
Image Credit: 3030 EKLAVYA Registration

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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