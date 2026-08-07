/CBSE का बड़ा ऐलान! 15 अगस्त से AI और STEM की मुफ्त ऑनलाइन क्लास, छात्र और शिक्षक भी 8 सेशन में सीख सकेंगे नई स्किल

CBSE AI and STEM Online Programme 2026: आज के समय में स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं रह गई है, बल्कि नए जनरेशन के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है. धीरे-धीरे छात्रों को भी डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है, इस दिशा के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) भी कुछ नया करता नजर आ रहा है. बोर्ड की ओर से स्कूल के छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है जिसके अनुसार अब स्टूडेंट्स को एआई स्किल्स सीखने का मौका मिल सकता है. सीबीएसई ने IIT गांधीनगर के सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग (CCL) के साथ मिलकर 3030 एकलव्य ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की है.
सीबीएसई की ओर से 3030 एकलव्य ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त 2026 से की जाएगी. इस कदम से सिर्फ स्कूल के छात्रों को नहीं बल्कि शिक्षकों को भी नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा. कंप्यूटेशनल थिंकिंग (CT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और STEM शिक्षा को मजबूत करने की प्लानिंग के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा.
सीबीएसई ने 9 अप्रैल 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि अब 3 से 8वीं क्लास के छात्रों को नई स्किल सिखाई जाएगी. करिकुलम फ्रेमवर्क को पेश करते हुए स्कूलों में टीचिंग-लर्निंग माहौल को अधिक बेहतर बनाने के लिए इस साल से कंप्यूटेशनल थिंकिंग (CT) और AI की समझ को ट्रेनिंग थीम के रूप में ऐलान किया था. 15 अगस्त से इसी फ्रेमवर्क पर काम किया जाएगा.
कक्षा 3 से 8 के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लाने का मकसद छात्रों को AI के लिए तैयार करना है. इसके माध्यम से स्टूडेंट्स रोजमर्रा की जिंदगी को समझेंगे, साथ ही लॉजिकल थिंकिंग, पैटर्न पहचानने की क्षमता और प्रॉब्लम-सॉल्विंग को भी समझ सकेंगे.
सीबीएसई और IIT गांधीनगर के सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग (CCL) की मिलकर बनी वेबसाइट पर AI और STEM की ऑनलाइन क्लास उपलब्ध हैं. इस लिंक (3030 EKLAVYA) पर क्लिक करके भी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें जिसके बाद सभी डिटेल्स को दर्ज करें. अगर आप ये कोर्स सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए मुफ्त रहेगा, लेकिन अगर चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत सर्टिफिकेट भी मिले तो 200 रुपये फीस का भुगतान करना होगा.
देश भर में 450 से ज्यादा जिला-स्तरीय विचार-विमर्श (DLDs) आयोजित करने का प्रोग्राम तय किया है, जिसे सीबीएसई ने स्कूलों, जिला प्रशिक्षण समन्वयकों और अपने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' के सहयोग से करने का फैसला लिया है. '3030 एकलव्य' ऑनलाइन सीरीज के जरिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, एआई और STEM की कॉन्सेप्ट को समझा जा सकेगा. इस प्रोग्राम का मकसद क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देना भी है.