/CBSE पर खतरे की घंटी! OSM को लेकर फिर से सवालों की भीड़, कॉपी और मार्कशीट के अंक में फर्क

CBSE Answer Sheet and Marksheet Marks Mismatch: हाल ही में एक मामला दिल्ली से सामने आया था जहां छात्र की ओर से री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान मार्कशीट और आंसर शीट के बीच की गड़बड़ी का खुलासा किया गया था. उस दौरान छात्र तनिष्क की ओर से दावा किया गया कि जब उसने 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद मार्कशीट डाउनलोड की थी तब उसमें सब्जेक्ट तो लिखे हुए थे लेकिन अंक किसी में भी नहीं दर्ज थे. इसके बाद जब री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपनाया तो आंसर शीट तो मिली लेकिन वो ब्लैंक थी. इस पर सीबीएसई ने साइबर हमलावारों का हवाला दिया था. वहीं, अब ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ रहा है. जहां छात्रों की आंसर शीट और मार्कशीट के अंकों के बीच के अंतरों को लेकर शिकायत की गई है. दावे के अनुसार एक छात्र की आंसर शीट से अलग मार्कशीट के अंक हैं. जबकि, एक दूसरे छात्र ने भी ऐसी ही गड़बड़ी का खुलासा किया है.
बताया जा रहा है कि एक छात्र की आंसर शीट से अधिक नंबर मार्कशीट पर दर्ज थे जो कि 15 अंकों तक बढ़ने की संभावना जता रहे हैं. जबकि, दूसरे छात्र के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ आंसर शीट में कम अंक और मार्कशीट में ज्यादा नंबर थे जो लगभग 22 अंक बढ़ने की संभावना जता रहे हैं.
सीबीएसई के मूल्यांकन प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल खड़े हुए की वजह बोर्ड की ओर से किए गए पारदर्शिता और सटीकता की पुष्टि करना है. अभी तक जिन छात्रों ने अपने अंकों की सही से जांच की उनमें से 1 प्रतिशत छात्र ऐसे निकले हैं जिन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ियों को पकड़ा है. ऐसे में स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को भी कई शिक्षकों की ओर से कहा जा रहा है कि वो प्राप्त अंकों को लेकर अगर थोड़ा भी डाउट में हैं तो बिना किसी डर के निर्धारित प्रक्रिया को अपनाएं और उत्तर पुस्तिका से मार्कशीट के अंक को जरूर क्रॉस चेक कर लें.