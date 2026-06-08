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CBSE पर खतरे की घंटी! OSM को लेकर फिर से सवालों की भीड़, कॉपी और मार्कशीट के अंक में फर्क

CBSE OSM System Controversy: सीबीएसई अपनी 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है. छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं और मार्कशीट में अंकों का अंतर देखने को मिला है. इस गड़बड़ी ने मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:33 AM IST
CBSE पर खतरे की घंटी! OSM को लेकर फिर से सवालों की भीड़, कॉपी और मार्कशीट के अंक में फर्क
Image Credit: CBSE Answer Sheet and Marksheet Marks

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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