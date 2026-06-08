/CBSE पर खतरे की घंटी! OSM को लेकर फिर से सवालों की भीड़, कॉपी और मार्कशीट के अंक में फर्क

CBSE Answer Sheet and Marksheet Marks Mismatch: हाल ही में एक मामला दिल्ली से सामने आया था जहां छात्र की ओर से री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान मार्कशीट और आंसर शीट के बीच की गड़बड़ी का खुलासा किया गया था. उस दौरान छात्र तनिष्क की ओर से दावा किया गया कि जब उसने 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद मार्कशीट डाउनलोड की थी तब उसमें सब्जेक्ट तो लिखे हुए थे लेकिन अंक किसी में भी नहीं दर्ज थे. इसके बाद जब री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अपनाया तो आंसर शीट तो मिली लेकिन वो ब्लैंक थी. इस पर सीबीएसई ने साइबर हमलावारों का हवाला दिया था. वहीं, अब ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ रहा है. जहां छात्रों की आंसर शीट और मार्कशीट के अंकों के बीच के अंतरों को लेकर शिकायत की गई है. दावे के अनुसार एक छात्र की आंसर शीट से अलग मार्कशीट के अंक हैं. जबकि, एक दूसरे छात्र ने भी ऐसी ही गड़बड़ी का खुलासा किया है.