10वीं का साइंस पेपर होते ही टीचर 'भैया' क्यों नाचने लगे? मजाक में टॉपर को डिफेंडर देने की बात कह दी

वैसे तो, डिफेंडर डेढ़ करोड़ की आती है. सच में 10वीं बोर्ड के टॉपर को किसी ऑनलाइन ट्यूटर की तरफ से ऐसा गिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मजाक-मजाक में ही सही, अगर दो टीचर कार देने की बात करते हैं तो यह दिखाता है कि वे कितने खुश हैं. ये खुशी फिजिक्स के पेपर के बाद चेहरे पर लौटी है जो गणित के पेपर ने छीन ली थी.
सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के एग्जाम में मैथ्स के पेपर में जो झटके मिले थे, उससे स्टूडेंट्स ही नहीं उन्हें पढ़ाने वाले ऑनलाइन टीचर भी उबर गए हैं. वे गदगद हैं. इतना ही मजाक में ही सही डिफेंडर गिफ्ट की बातें होने लगीं. साइंस के पेपर वाले दिन भी स्टूडेंट्स तड़के 3 बजे उठकर 4 बजे से लाइव जुड़ गए थे. 25 फरवरी को 6 लाख बच्चे यूट्यूब पर एक टीचर 'भैया' की ऑनलाइन क्लास से चिपके हुए थे. पिछले दो साल में उनका अनुमान सटीक रहा था इसलिए बच्चों को उम्मीद थी कि भैया आज जो बताएंगे वही आएगा. हालांकि गणित में सारे समीकरण धरे रह गए थे. ऐसे दो घंटे लाइव पढ़ने के बाद भी टीचर ही नहीं, बच्चे भी मन ही मन डर रहे थे. धुकधुकी बढ़ी हुई थी. कहीं गणित जैसा टफ पेपर आ गया तो क्या होगा?
हालांकि गणित ने जो खुशी छीनी थी, उसे अंग्रेजी और साइंस के पेपर ने लौटा दी है. इसके पीछे स्टूडेंट्स की रणनीति भी अलग रही. 10वीं बोर्ड पेपर की टफ शुरुआत देख ऐसे एजुकेटरों ने अपनी रणनीति बदल ली थी और कुछ अलग, हटकर, टफ प्रश्न भी करवाए गए लेकिन परीक्षा वाले दिन मन ही मन कई तरह के भाव आ रहे थे. परीक्षा देने के बाद जब बच्चे घर लौटे और यूट्यूब पर भैया ने Class 10th Science Board Exam Analysis शुरू की तब जाकर पता चला कि इस बार गजब हो गया.
सारे सवाल मैराथन क्लास से आए
'पीके' भैया ने दावा किया कि आखिर के तीन दिनों की मैराथन क्लास में उन्होंने जो पढ़ाया था, उसी से सारे 39 सवाल आए. लेंस वाला टेबल वाला क्वेश्चन पूछा गया. केस स्टडी भी सेम आ गई.
साइंस में जो पढ़ा, वही आया
- हां, लाखों स्टूडेंट्स की यही राय है. एक्सपर्ट भी पेपर मॉडरेट बता रहे हैं. पूरा पेपर, ज्यादातर सेट एनसीईआरटी सिलेबस पर ही आधारित था. फिजिक्स को थोड़ा टफ कह सकते हैं. न्यूमेरिकल और डायग्राम वाले सवाल थोड़े ट्रिकी थे.
- केमिस्ट्री के सवाल सीधे और बैलेंस्ड थे. समीकरणों पर सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे.
- जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान रहा. रिप्रोडक्शन और लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से काफी ईजी पूछा गया था.
...पर जिनका अच्छा नहीं गया
हां, टीचर ने उन बच्चों को भी समझाया है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं. आगे का पेपर हम पूरा करेंगे. बची कसर पूरी कर लेंगे. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए फिजिक्स के सवाल टफ रहे हों, कुछ आसान सी चीज गलत हो गई हो, कोई बात नहीं. अगले एग्जाम की तैयारी करो.
अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक यूट्यूबर टीचर ने 10वीं में टॉप करने वाले लड़के को डिफेंडर देने का वादा किया है. दूसरे ग्रुप के ऑनलाइन टीचर ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि बोर्ड में टॉप करने वाला जो गाड़ी छू लेगा उसे गिफ्ट में दे देंगे. सामान्य रूप से डिफेंडर गाड़ी डेढ़ करोड़ की आती है. ऐसे में अभी इसे दावा ही कहना ठीक रहेगा.