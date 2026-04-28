CBSE 12th Result 2026: कैसे रोल नंबर से चेक करें सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट? यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

CBSE 12th Result Check Via Roll Number: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक किया. देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सीबीएसई 12वीं के लगभग 18.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. लाखों स्टूडेंट्स के बीच 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. जल्द ही सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा करने वाला है. उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक कक्षा 12वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कक्षा 12वीं के रिजल्ट को जारी किया जाएगा. सिर्फ रोल नंबर दर्ज करके कैसे सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं? आइए परिणाम सबसे पहले देखने के लिए डायरेक्ट लिंक जान लेते हैं.

सीबीएसई की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट

सीबीएसई बोर्ड सबसे पहले 12वीं रिजल्ट की घोषणा अपने आधिकारिक वेबसाइटों- cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर कर सकता है. स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर मार्कशीट चेक कर सकते हैं और सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट भी रोल नंबर से चेक कर सकते हैं. प्रोविजनल मार्कशीट को स्टूडेंट्स वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं.

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक यहां

सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिंक (Direct Link) results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जा सकते हैं. स्टूडेंट्स को तुरंत अपने परिणाम को देखने के लिए results.cbse.nic.in पर जाना होगा. यहां परिणामों को सबसे पहले जारी किया जाएगा. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.

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इन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा 12वीं का रिजल्ट

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

digilocker.gov.in

web.umang.gov.in/landing/department/cbse.html

कहां से देखें रोल नंबर?

सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट देखने के लिए अगर रोल नंबर की जानकारी नहीं है तो बता दें कि वो एडमिट कार्ड पर लिखा होता है. स्कूल कोड, रोल नंबर समेत अन्य डिटेल्स एडमिट कार्ड पर ही मिलेगी. इन सभी डिटेल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स अपना 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं,

सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट कैसे करें रोल नंबर से चेक?

​सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं. होम पेज पर 'Class XII Results 2026' शो हो सकता है उस पर क्लिक करना होगा. एक्टिव लिंक से एक और पेज खुलेगा जिसमें कुछ डिटेल्स दर्ज करनी होगी. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्म तिथि जैसी डिटेल्स दर्ज कर लॉगिन करें. सबमिट के बाद स्क्रीन पर 12वीं रिजल्ट शो होगा और यहां से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

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