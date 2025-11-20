CBSE Board Exam 2026: दो बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, इन छात्रों की दूसरी परीक्षा में ‘No Entry’, जानें क्या है टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड परीक्षा में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया गया है. सीबीएसई ने जानकारी दी है कि 10वीं के छात्र दो बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. दो बार बोर्ड परीक्षा को लेकर एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा. इस दौरान उन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो अभिभावकों और छात्रों के मन में हैं. 10वीं में दो बार परीक्षा के आयोजित को लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है जिसे सीबीएसई के चेयरमैन ने दूर किया है. आइए जानते हैं कि 10वीं बोर्ड का दूसरा एग्जाम कौन से छात्र नहीं दे सकते हैं और ये दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम क्या है?

सीबीएसई का दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम क्या है?

चेयरमैन के मुताबिक साल में दो बार 10वीं परीक्षा को आयोजित करने का फैसला आसान न था. काफी चर्चाओं के बाद ये निर्णय लिया गया है. सीबीएसई के दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम में पहली परीक्षा अनिवार्य होगी जिसे फरवरी से मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा. जबकि, दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी जिसे मई में आयोजित किया जाएगा. दोनों ही परीक्षाएं पूरे सिलेबस के साथ होगी. छात्रों को मुख्य 3 विषय- गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य भाषाओं में सुधार का मौका मिल सकेगा.

ये हैं दो परीक्षा के जरूरी नियम

पहले बोर्ड परीक्षा में सभी का शामिल होना जरूरी है.

पहली बोर्ड परीक्षा में 3 ज्यादा विषयों की परीक्षाएं देनी जरूरी.

50 से कम एक्सटर्नल असेसमेंट कंपोनेंट वाले सब्जेक्ट की दूसरी परीक्षा नहीं होगी.

पहली बोर्ड परीक्षा के साथ ही होंगे प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एग्जाम.

कौन से छात्र दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं?

पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों को दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पहली परीक्षा में 3 से कम विषयों की परीक्षा दी तो दूसरे बोर्ड एग्जाम में वो छात्र नहीं बैठ सकता है. दूसरी परीक्षा केवल उन सब्जेक्ट की होगी जिसमें एक्सटर्नल असेसमेंट कंपोनेंट 50 से अधिक हो.

हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं छात्र

सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं के छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. WhatsApp नंबर 7906627715 पर संपर्क करके छात्र या अभिभावक 10वीं परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. चाहें तो info.exam@cbseshiksha.in पर मेल के माध्यम से भी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं.

