10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में चाहिए अच्छे नंबर? आंसर लिखने का ये तरीका हो सकता है यूजफुल

Board Exam High Scoring Tips: क्या आप भी 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर तनाव में है और पास होने की चिंता सता रही है? बिना कोई तनाव लिए परीक्षा में सफल होने के लिए रणनीति को अपनाना एक अच्छा फैसला हो सकता है. आइए सीबीएसई में कैसे अच्छे अंक आ सकते हैं, इसके टिप्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:11 PM IST
Board Exam High Scoring Tips: परीक्षा की तैयारी के साथ जरूरी है कि आप किस तरह से परीक्षा दे रहे हैं. हर चीज की एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी सफलता दिला सकती है. 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा नजदीक है और इसे लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी कुछ न कुछ अपडेट जारी करती रहती है. धीरे-धीरे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसके बारे में सोचने से बेहतर है सफलता हासिल करने के लिए क्या करें, उस पर ध्यान दें. कुछ टिप्स और बातों को ध्यान में रखकर भी परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो सकते हैं. सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है. परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर को सही तरीके से लिखना भी जरूरी है और इसकी मदद से भी आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं.

नॉलेज के साथ राइटिंग स्किल्स जरूरी

अक्सर छात्रों की तैयारी तो पूरी रहती है लेकिन जब बात उस लिखने की आती है तो वहां सारी गड़बड़ी कर देते हैं. इसमें कोई दोराय नहीं की नॉलेज के साथ अच्छे अंक हासिल करना जरूरी होता है लेकिन उसका उत्तर किस तरीके से लिख रहे हैं वो भी जरूरी होता है. सही तरीके से लिखे जवाब भी अच्छे अंक दिला सकते हैं.

किस तरह से परीक्षा में लिखें सवालों का जवाब? 

परीक्षा में सवाल का सही तरीके से जवाब लिखने के लिए पहले क्या प्रश्न है, इसे समझना बहुत जरूरी है. बिना सवाल को समझें अगर आंसर लिख देंगे तो गलती हो सकती है. सवाल को समझने के बाद एक बार आंसर याद कर लें और फिर बिना जल्दबाजी किए फटाफट से उत्तर लिखें.

सही तरीके के जवाब से मिलेंगे अच्छे नंबर

जवाब लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी तरह की काट पीट नहीं करनी है. साफ-सुथरी राइटिंग के साथ-साथ आंसर के बीच में कोई शब्द गलत करने की गलती न करें, उस पर कट लगाकर फिर से सही लिखने से इम्प्रेशन गलत पड़ता है जिससे अंक कम हो सकते हैं.

योजना बनानी जरूरी

मानते हैं कि परीक्षा के दौरान इतना समय नहीं होता कि आप पहले आंसर को लिखने के लिए योजना बनाएं. हालांकि, ये तो कर सकते हैं कि ज्यादा अंक वाले सवालों के जवाब पहले दे दें. इसके लिए पहले ही एक सही क्रम बना लें. जवाब के बीच-बीच में टेबल के साथ उत्तर दे सकते हैं. पॉइंट के रूप में और सही तरीके से समझाते हुए जवाब देना भी अच्छे अंक दिला सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE ने शिक्षकों के लिए कक्षा 6 से 8 तक 'कौशल शिक्षा' को किया जरूरी, 5 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू; जानें क्या है स्किल एजुकेशन

