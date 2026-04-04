CBSE Board 10th Result 2026: सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द... वेबसाइट नहीं, ऐसे भी डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

CBSE Board 10th Result 2026: सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द घोषित किए जा सकते हैं. दसवीं रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कहां-कहां से परिणाम चेक कर सकते है, आइए जानते हैं.
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CBSE Board 10th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) दसवीं परीक्षा के परिणाम की घोषणा जल्द होने वाली है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 10वीं रिजल्ट को चेक करने का एक्टिव लिंक साझा करेगा. परिणाम की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इस साल सीबीएसई 10वीं परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित किए गए हैं. कब तक सीबीएसई 10वीं रिजल्ट जारी करेगा? कैसे 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं? सीबीएसई वेबसाइट के अलावा कैसे और कहां से कक्षा 10वीं रिजल्ट को चेक कर सकते हैं? 10वीं क्लास की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?
साल 2026 में आयोजित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा में करीब 25 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. कुल 8,074 परीक्षा केंद्रों में 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था. दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम के तहत 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक होने वाली ये परीक्षाएं पहली बोर्ड परीक्षा थी. हालांकि, रिजल्ट घोषित होने के बाद दूसरी 10वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी की जाएगी. उम्मीद है कि मई 2026 के दूसरे सप्ताह में 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी.
सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में की जा सकती है. अभी तक 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच 10वीं रिजल्ट के घोषित होने की उम्मीद है. इस बार 10वीं का रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा क्योंकि मई में दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा. फिलहाल, आधिकारिक तौर पर 10वीं रिजल्ट की डेट जारी नहीं की गई है.
umang.gov.in/
results.digilocker.gov.in
सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर (DigiLocker) पर 10वीं रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. यहां पर मार्कशीट को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा. रिजल्ट की घोषणा के बाद कैसे स्टूडेंट्स 10वीं के स्कोर्ड कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं? आइए जानते हैं.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.
आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर को एंटर करके लॉगिन करें.
इसके बाद होमपेज पर शो हो रहे Issued Documents सेक्शन पर जाएं.
सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 लिंक शो होगा उस क्लिक करें.
स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज अंक शो हो जाएंगे और स्कोरकार्ड देख सकेंगे.
यहां से सीबीएसई 10वीं की मार्कशीट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.
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