CBSE Class 12 English Paper Analysis: सीबीएसई 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा, NCERT सिलेबस से रहा या नहीं? टीचर्स-स्टूडेंट्स का क्या कहना, जानें

CBSE Class 12th English Paper Analysis: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा का 12 मार्च 2026 को आयोजन किया गया. सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक इंग्लिश पेपर जारी रहा. 12वीं के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी विषय के सामान्य है. 12वीं के आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा के समाप्त होने के बाद स्टूडेंट्स की ओर से इंग्लिश पेपर को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया साझा की गई. किसी के लिए ये परीक्षा आसान रही तो किसी को कुछ सेक्शन में मुश्किल हुई. 3 घंटे तक चलने वाली अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा कैसी रही? इंग्लिश का पेपर कितना कठिन या आसान था? टीचर्स का क्या कहना है? आइए जानते हैं.

12वीं के छात्रों के लिए कैसा रहा इंग्लिश पेपर?

कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स द्वारा इंग्लिश पेपर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया साझा की गई है. कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके लिए अंग्रेजी परीक्षा सरल रही और नंबर देने वाली रही. सभी सेक्शन के सवालों का जवाब देकर वो ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं. छात्रों के लिए इंग्लिश का पेपर बैलेंस्ड और हल करने वाला रहा. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे जिनके लिए अंग्रेजी पेपर का रीडिंग कॉम्परिहन सेक्शन थोड़ा-सा कठिन रहा. उनके लिए सवालों का जवाब देना मुश्किल और समय ज्यादा लगने वाला रहा. कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि क्वेश्चन पेपर में अनसीन पैसेज भले ही लंबे थे मगर मुश्किल नहीं थे. थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन ध्यान से पढ़कर पूछे गए सवालों का जवाब देना आसान रहा.

12वीं के स्टूडेंट्स के लिए लिटरेचर सेक्शन थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर लंबे उत्तर वाले प्रश्न के कारण समय लेने वाले रहे. कुछ छात्रों ने कहा कि उनके लिए 3 घंटे का समय इंग्लिश पेपर को हल करने के लिए कम रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

CBSE 12 English Paper Analysis: टीचर्स का क्या कहना?

12वीं इंग्लिश पेपर के प्रश्नपत्र को लेकर शिक्षकों का कहना है कि इसे सीबीएसई पाठ्यक्रम के एक अच्छे तालमेल के साथ तैयार किया गया है. उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर काफी आसान रहा होगा जिन्होंने अंग्रेजी पेपर की तैयारी रटकर नहीं बल्कि सब्जेक्ट को समझकर की है. प्रश्न पत्र में तीन सेक्शन रहे.

सेक्शन ए (रीडिंग):- इसमें पैसेज कॉन्सेप्ट बेस्ड और इनफॉर्मेटिव रहे थे. ध्यान से पढ़कर स्टूडेंट्स के लिए सवालों का जवाब देना बहुत आसान था.

सेक्शन बी (राइटिंग):- सीबीएसई फॉर्मेट के साथ इस सेक्श में सवाल आसान थे. ज्यादा अंकों को हासिल करने के लिए ये सेक्शन आसान रहा था.

सेक्शन सी (लिटरेचर):- योग्यता आधारित शिक्षण पर केंद्रित, लिटरेचर सवाल पूछे गए थे लेकिन जवाब के लिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता था. इसलिए ये सेक्शन थोड़ा-सा मुश्किल भरा रहा. कुल मिलाकर बात करें तो सीबीएसई 12वीं का अंग्रेजी पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था और स्टूडेंट्स के लिए अंक हासिल करने वाला था. अंग्रेजी पेपर को NCERT की पुस्तकें ही मुख्य पाठ्यक्रम से तैयार किया गया.

ये भी पढ़ें- ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की NCERT की माफी, अब अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं!