CBSE Class 10 Exam 2026 Cancelled: रद्द हुई सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा, बिना पेपर के यहां के स्टूडेंट्स का बनेगा रिजल्ट

CBSE Middle East Class 10 Exam Updates: इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है. बदले में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा और दूतावास को निशाना बनाया है. UAE के दुबई और अबू धाबी समेत रिहायशी इलाकों और शहरों में ईरान ने हमला किया है. इस जंग से मिडिल ईस्ट के वो भी इलाके प्रभावित हुए हैं जहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के स्कूल हैं और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा चल रही थी. हालांकि, छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है.

मिडिल ईस्ट में 10वीं परीक्षाएं रद्द

सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कई स्कूल UAE से लेकर ईरान जैसे कई अन्य देशों में हैं लेकिन जंग के कारण यहां स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर खास ध्यान देते हुए सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को पोस्टपोन करने का ऐलान किया है. 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो 7 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली थी उसे पोस्टपोन किया गया है. इससे पहले 1 मार्च और 3 मार्च को भी सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था.

बिना परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा

क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है जिसका मतलब है कि परीक्षा होगी लेकिन इसके लिए दूसरी डेट का ऐलान किया जाएगा. हालांकि, क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और बिना परीक्षा दिए स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा. 7 और 11 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है. मिडिल ईस्ट में 10वीं के छात्रों का बोर्ड परीक्षा रिजल्ट बिना पेपर दिए जारी कर दिया जाएगा.

पहले की परीक्षाएं भी रद्द

सीबीएसई की ओर से पहले भी सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें मिडिल ईस्ट के 10वीं बोर्ड परीक्षाएं जो 2, 5 और 6 मार्च को आयोजित होने वाली थी उन्हें रद्द किया गया था. अब बोर्ड ने ऐलान किया है कि बिना परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. जबकि, CBSE की ओर से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा जल्दी की जा सकती है. 12वीं के सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें और अपने स्कूल के साथ संपर्क में भी रहें.'

