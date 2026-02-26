CBSE Board Exam: क्लास 10वीं का AI बोर्ड एग्जाम... सिर्फ 2 घंटे के पेपर से भर-भरकर मिल सकेंगे अंक, स्टूडेंट्स जान लें ये जरूरी बातें

CBSE Board Exam Class 10 AI Paper: 10वीं के छात्रों के लिए 27 फरवरी की परीक्षा भर-भरकर नंबर देने वाली हो सकती है. आपके द्वारा चुने गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पेपर है. ये ऑप्शनल सब्जेक्ट छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अंक दिला सकते हैं. सिर्फ 2 घंटे की परीक्षा टाइमिंग के साथ छात्रों के लिए एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. सीबीएसई 10वीं एआई में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए परीक्षा की टाइमिंग से लेकर आखिरी समय में तैयारी करने के स्मार्ट टिप्स बताने जा रहे हैं.

27 फरवरी को 10वीं की कौन सी परीक्षा?

सीबीएसई की ओर से जारी की गई कक्षा 10वीं की डेटशीट के अनुसार 27 फरवरी को कंप्यूटर एप्लीकेशन (Computer Applications), इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Information Technology) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का पेपर होगा. स्टूडेंट्स को तीनों में से उस सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जो उन्होंने चुना था.

सिर्फ 2 घंटे की परीक्षा

सीबीएसई क्लास 10वीं की आईटी, एआई और कंप्यूटर एप्लीकेशन परीक्षा का आयोजन केवल 2 घंटे के समय के साथ होगा. 10वीं के गणित, अंग्रेजी और साइंस का पेपर 3 घंटे के समय सीमा के साथ आयोजित किया गया था, लेकिन 27 फरवरी को होने वाली परीक्षा का समय सिर्फ 2 घंटे का रहेगा.

कितने बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंचना जरूरी?

कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय वो ही सेम रहेगा. सुबह 10 बजे तक या उससे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है. सुबह 10 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 10.30 बजे का है. दोपहर 12.30 बजे तक परीक्षा जारी रहेगी. 2 घंटे तक परीक्षा जारी रहेगी.

काम आ सकता है AI का मास्टर प्लान

सीबीएसई के सबसे मॉडर्न सब्जेक्ट में से एक एआई है. इसमें खास फोकस थ्योरी, एथिक्स और मॉडलिंग पर किया जाता है. AI प्रोजेक्ट साइकिल पर जरूर नजर डाल लें. इसके अलावा NLP और डेटा साइंस पर भी फोकस करें. केस स्टडी पर भी ध्यान दें जो ज्यादा से ज्यादा अंक दिला सकता है. केस स्टडीज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना सही रहेगा. आखिर में प्रश्न पत्र का पैटर्न समझ लें और टाइम के अनुसार करने की प्रैक्टिस करें. सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखें कि बिना किसी जल्दबाजी के परीक्षा देनी है. एक शांत मन से पेपर पढ़ें और फिर जिन सवालों का जवाब आता है उनका जवाब पहले हल करें. ध्यान रहे कि एआई विषय ऐसा है जिसके सवालों का जवाब टू द पॉइंट ही देना चाहिए. इधर-उधर की बातें न करके बस जो उत्तर है उसे ही हल करें.

