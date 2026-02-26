Advertisement
trendingNow13123606
Hindi Newsशिक्षाCBSE Board Exam: क्लास 10वीं का AI बोर्ड एग्जाम... सिर्फ 2 घंटे के पेपर से भर-भरकर मिल सकेंगे अंक, स्टूडेंट्स जान लें ये जरूरी बातें

CBSE Board Exam: क्लास 10वीं का AI बोर्ड एग्जाम... सिर्फ 2 घंटे के पेपर से भर-भरकर मिल सकेंगे अंक, स्टूडेंट्स जान लें ये जरूरी बातें

CBSE Class 10 AI Paper 2026: सीबीएसई 10वीं एआई का पेपर 27 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. आइए कुछ जरूरी बातें और टिप्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Board Exam 2026 Class 10 AI Paper
CBSE Board Exam 2026 Class 10 AI Paper

CBSE Board Exam Class 10 AI Paper: 10वीं के छात्रों के लिए 27 फरवरी की परीक्षा भर-भरकर नंबर देने वाली हो सकती है. आपके द्वारा चुने गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पेपर है. ये ऑप्शनल सब्जेक्ट छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अंक दिला सकते हैं. सिर्फ 2 घंटे की परीक्षा टाइमिंग के साथ छात्रों के लिए एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. सीबीएसई 10वीं एआई में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए परीक्षा की टाइमिंग से लेकर आखिरी समय में तैयारी करने के स्मार्ट टिप्स बताने जा रहे हैं.

27 फरवरी को 10वीं की कौन सी परीक्षा?

सीबीएसई की ओर से जारी की गई कक्षा 10वीं की डेटशीट के अनुसार 27 फरवरी को कंप्यूटर एप्लीकेशन (Computer Applications), इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Information Technology) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का पेपर होगा. स्टूडेंट्स को तीनों में से उस सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जो उन्होंने चुना था.

सिर्फ 2 घंटे की परीक्षा

सीबीएसई क्लास 10वीं की आईटी, एआई और कंप्यूटर एप्लीकेशन परीक्षा का आयोजन केवल 2 घंटे के समय के साथ होगा. 10वीं के गणित, अंग्रेजी और साइंस का पेपर 3 घंटे के समय सीमा के साथ आयोजित किया गया था, लेकिन 27 फरवरी को होने वाली परीक्षा का समय सिर्फ 2 घंटे का रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंचना जरूरी?

कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय वो ही सेम रहेगा. सुबह 10 बजे तक या उससे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है. सुबह 10 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 10.30 बजे का है. दोपहर 12.30 बजे तक परीक्षा जारी रहेगी. 2 घंटे तक परीक्षा जारी रहेगी.

काम आ सकता है AI का मास्टर प्लान

सीबीएसई के सबसे मॉडर्न सब्जेक्ट में से एक एआई है. इसमें खास फोकस थ्योरी, एथिक्स और मॉडलिंग पर किया जाता है. AI प्रोजेक्ट साइकिल पर जरूर नजर डाल लें. इसके अलावा NLP और डेटा साइंस पर भी फोकस करें. केस स्टडी पर भी ध्यान दें जो ज्यादा से ज्यादा अंक दिला सकता है. केस स्टडीज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना सही रहेगा. आखिर में प्रश्न पत्र का पैटर्न समझ लें और टाइम के अनुसार करने की प्रैक्टिस करें. सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखें कि बिना किसी जल्दबाजी के परीक्षा देनी है. एक शांत मन से पेपर पढ़ें और फिर जिन सवालों का जवाब आता है उनका जवाब पहले हल करें. ध्यान रहे कि एआई विषय ऐसा है जिसके सवालों का जवाब टू द पॉइंट ही देना चाहिए. इधर-उधर की बातें न करके बस जो उत्तर है उसे ही हल करें. 

ये भी पढ़ें- CBSE की नई पहल, स्कूल में बच्चों के तनाव को पहचान सकेंगे टीचर्स, शुरू हो रही है ये ट्रेनिंग

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE board exam

Trending news

'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
social media
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी