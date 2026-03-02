Advertisement
Hindi Newsशिक्षाCBSE Board Exam 2026: आज क्लास 10वीं की हिंदी A और B परीक्षा... स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ख्याल

CBSE Board Exam 2026: आज क्लास 10वीं की हिंदी A और B परीक्षा... स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ख्याल

CBSE Class 10 Hindi A and B Exam 2026: सीबीएसई क्लास 10वीं हिंदी परीक्षा का आयोजन 2 मार्च, सोमवार को सुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक होना है. इस दौरान स्टूडेंट्स को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:37 AM IST
CBSE Class 10 Hindi A and B Exam 2026
CBSE Class 10 Hindi A and B Exam 2026

CBSE Class 10 Hindi A and B Exam 2026: केंद्रीय बोर्ड माध्यमिक शिक्षा (Central Board of Secondary Education) यानी सीबीएसई की ओर से क्लास 10वीं की हिंदी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. 2 मार्च को हिंदी ए और बी परीक्षा आयोजित की जाएगी. सुबह 10 बजकर 30 मिनट से दोपहर 1 बजकर 30 बजे तक सीबीएसई हिंदी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा के दौरान और उसकी शुरुआत होने से पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए और हिंदी पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा? कब तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाना चाहिए. क्लास 10वीं के छात्रों के लिए होली से पहले आयोजित परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए कक्षा 10वीं हिंदी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं.

क्लास 10वीं के छात्र इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्र पहुंचने का समय:- सीबीएसई क्लास 10वीं हिंदी परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को 9.30 से 10 बजे के बीच एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है. तय समय सीमा के बाद एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा. 10 बजे के बाद सीबीएसई नियम के मुताबिक स्टूडेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकेगी.

ड्रेस कोड का रखें ध्यान:- सबसे जरूरी बात ये भी है कि 10वीं के स्टूडेंट्स को अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर ही एग्जाम सेंटर पहुंचना है. प्राइवेट स्कूल के बच्चे साधारण कपड़े पहनकर एग्जाम देने जा सकते हैं. ज्यादा पॉकेट, बड़े-बड़े बटन, सजावटी कपड़े पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी.

जरूरी रखें ये दस्तावेज:- परीक्षा देने जा रहे हैं तो साथ में सीबीएसई एडमिट कार्ड और स्कूल का आईडी कार्ड लेकर जरूर जाएं. बिना इसके एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी और परीक्षा नहीं दे सकेंगे.

हिंदी बोर्ड परीक्षा का समय:- क्लास 10वीं हिंदी पेपर के लिए परीक्षा का समय तीन घंटे का है. सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक परीक्षा जारी रहेगी. लगभग 3 घंटे के समय सीमा में ही स्टूडेंट को 80 अंकों वाली हिंदी परीक्षा को पूरा करना होगा.

सीबीएसई क्लास 10वीं हिंदी एग्जाम पैटर्न?

सीबीएसई क्लास 10वीं हिंदी पेपर कुल 80 अंकों के साथ तैयार किया जाएगा जिसमें सेक्शन ए से लेकर डी शामिल होंगे. चारों सेक्शन में विभिन्न टॉपिक और अंकों के साथ सवाल पूछे जाएंगे. सेक्शन ए में अपठित बोध (Unseen Comprehension) संबंधित सवाल होंगे जो MCQs + लघु उत्तरीय होंगे और कुल 14 अंकों के साथ होंगे. सेक्शन बी हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्नों के साथ होंगे जो कुल 16 अंकों के सवालों के साथ होंगे. सेक्शन सी में पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से जुड़े सवाल होंगे जो कुल 30 अंकों के साथ होंगे. जबकि, सेक्शन डी में रचनात्मक लेखन कवर किया जाएगा. 20 अंकों के सवालों में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और संदेश लेखन जैसे प्रश्न होंगे.

बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को 10वीं हिंदी ए और बी में कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे. बोर्ड परीक्षा में 80 अंक और असाइनमेंट के 20 अंक अलग शामिल हैं. दोनों में पास होना जरूरी है. 80 में से 26 अंक यानी 33 प्रतिशत तक और 20 से 7 अंक आने जरूरी है. 33 प्रतिशत अंक हासिल करने वाला छात्र बोर्ड परीक्षा में पास माना जाएगा.

ये भी पढ़ें- हिंदी का पेपर! एक्सपर्ट टीचर अतुल कुमार पाण्डेय से जानें वो 'सीक्रेट टिप्स' जो दिलाएंगे 90+ अंक

author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

CBSE Board Exam 2026

