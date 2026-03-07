CBSE Class 10 Social Science Exam 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त, कैसा रहा सोशल साइंस का पेपर? स्टूडेंट्स लेकर टीचर्स Analysis और Reaction

CBSE Class 10 Social Science Exam 2026: सीबीएसई की ओर से 7 मार्च, 2026 को देश भर में कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा का आयोजित किया गया. इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे प्रमुख विषयों पर ये परीक्षा आयोजित की जाती है. सीबीएसई कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का पेपर कैसा रहा? आइए इसके बारे में जानते हैं.
CBSE Class 10 Social Science Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 7 मार्च, शनिवार को दोपहर 1:30 बजे तक किया गया. सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर से बाहर आकर सोशल साइंस के प्रश्न पत्र को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया साझा की. 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का पेपर कितना कठिन या आसान रहा? उसके बारे में स्टूडेंट्स ने जानकारी साझा की है. सोशल साइंस पेपर के एक्सपर्ट्स की ओर से प्रश्न पत्र को स्टूडेंट्स फ्रेंडली बताया जा रहा है, आइए कक्षा 10वीं सोशल साइंस पेपर का Analysis और Reaction जानते हैं.
सोशल साइंस के टीचर्स से ने बोर्ड परीक्षा के पेपर को लेकर अलग-अलग रिव्यू साझा किए. सीबीएसई कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा मध्यम स्तर की थी. ज्यादा से ज्यादा सवाल स्टूडेंट्स फ्रेंडली रहे. एनसीईआरटी आधारित सिलेबस से प्रश्न पत्र को तैयार किया गया. ज्यादातर प्रश्न सीधे और मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित थे. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक से तैयारी की होगी उनके लिए पेपर आसान रहा होगा.
मैप से संबंधित प्रश्न भी काफी आसान और सीधे थे जिन्हें हल करना आसान था. इसके जरिए स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अंकों को हासिल करना आसान हो सकता था. कुल मिलाकर अगर कक्षा 10वीं के सोशल साइंस पेपर के प्रश्न पत्र की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वैचारिक समझ और एनसीईआरटी सिलेबस की समझ रखने वालों के लिए आसान रहा था.
सीबीएसई 10वीं सोशल साइंस पेपर को लेकर स्टूडेंट्स की भी अलग-अलग प्रतिक्रिया रही. छात्रों की मानें तो उनके लिए सोशल सांइस का पेपर थोड़ा आसान रहा था. ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी पर आधारित और उन्हें हल किया जा सकता है. कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का प्रश्नपत्र पूरा करने में आसानी रही और उन्होंने 3 घंटे के समय में परीक्षा को पूरा कर लिया था.
