CBSE Board Exam 2026: आज 10वीं क्लास का सोशल साइंस पेपर, स्टूडेंट्स रखें इन बातों का ध्यान

CBSE Board Exam 2026 Class 10th Social Science Paper: 17 फरवरी से 10वीं बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इसमें करीब 46 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं. इस बार के नए नियम अनुसार दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और पहली बोर्ड परीक्षाओं में सभी का शामिल होना जरूरी है. शिक्षा के नए सिस्टम में 10वीं के छात्रों को 3 विषयों तक के अंकों में सुधार का मौका दिया जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से 10वीं क्लास की लास्ट बोर्ड परीक्षा का आयोजन 7 मार्च, शनिवार को किया जा रहा है, लेकिन ऐसे छात्र जिनके पास फ्रेंच या कोई अन्य लैंग्वेज भाषा का सब्जेक्ट है उनके लिए परीक्षाएं 11 मार्च 2026 तक जारी रहेगी.

जानकारी के लिए बता दें कि मिडिल ईस्ट में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है बोर्ड ने 11 मार्च तक की सभी 10वीं बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं. बिना परीक्षा आयोजित किए मिडिल ईस्ट के छात्रों के लिए 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. अन्य जगहों की बात करें तो 7 मार्च 2026 को 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. सोशल साइंस की परीक्षा देने के लिए छात्रों को समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है.

कितने बजे से सोशल साइंस की परीक्षा शुरू?

7 मार्च, शनिवार को सुबह 10.30 बजे से सोशल साइंस की बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी. 3 घंटे तक चलने वाली ये परीक्षा दोपहर 1.30 बजे तक जारी रहेगी. सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो एग्जाम सेंटर 9.30 या 9.45 तक पहुंच जाएं क्योंकि एग्जाम सेंटर में लास्ट एंट्री का समय सुबह 10 बजे तक ही है. इसके बाद 10.01 भी हुए तो जल्दी से एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी

परीक्षा से पहले कुछ चीजों को साथ रखना बिल्कुल न भूलें. सोशल साइंस की परीक्षा देने के लिए पेन के अलावा पेंसिल की जरूरत भी हो सकती है और इसके साथ ही शॉपनर और रबड़ की जरूरत भी होगी. मैप भरने के लिए या पहले उसे रफली करने के लिए पेंसिल का यूज करना सही रहेगा. इसलिए ध्यान से पेंसिल को भी जरूर साथ रखें.

एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड और स्कूल के आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती है. ध्यान से दोनों को साथ में जरूर रखें.

अगर 7 मार्च का पेपर आखिरी एग्जाम है तो ये बिल्कुल न सोचें कि कैसी भी ड्रेस में एंट्री मिल जाएगी. सीबीएसई नियम के अनुसार स्कूल की यूनिफॉर्म में ही प्रवेश मिलेगा. जबकि, प्राइवेट स्कूल के छात्रों को साधारण कपड़ों में ही जाना होगा.

आंसर लिखते समय छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान

परीक्षा के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते समय कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है जो ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाने में मददगार होते हैं. कई एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि स्टूडेंट्स की ओर से किस तरह से अपनी आंसर शीट में जवाब लिखा गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. हर सेक्शन को सही तरीके से लिखें. 1-2 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर पॉइंट्स में दे सकते हैं. जबकि, जिसके लिए 3 से 5 अंक मिलेंगे उसे थोड़ा विस्तार में लिखें. पॉइंट्स के साथ अच्छे से समझाते हुए उत्तर दें.

इसके अलावा साफ-सुथरे तरीके से डायग्राम बनाएं और मैप को भरें. बिना वजह की बातों को उत्तर में न लिखें. मुख्य पॉइंट पर पहले फोकस करें और फिर विस्तार से जवाब को लिखें. इस तरह से छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखने पर भी टीचर्स स्टूडेंट्स को उतने अंक जरूर देते हैं जितने मिलने चाहिए. ध्यान रहे कि सीबीएसई नियम अनुसार किसी भी सेक्शन के प्रश्नों के जवाब को बीच-बीच में नहीं देना है. पहले कोई भी एक सेक्शन पूरा करें, फिर दूसरे सेक्शन को कंप्लीट करना है.

