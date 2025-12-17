CBSE Board Exam 2026: 10वीं के छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन सैंपल पेपर जारी, मिनटों में यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

CBSE Computer Science Sample Paper: 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी. ऐसे में छात्रों की पूरी तैयारी परीक्षा को लेकर है. अलग-अलग सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुके हैं. सीबीएसई ने कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है. साथ ही मार्किंग की भी जानकारी दी है. कौन सा सवाल और कितने अंकों के साथ होगा? इसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं. सीबीएसई ने सैंपल पेपर के साथ-साथ मार्किंग स्कीम का पीडीएफ जारी कर दिया है, आइए फटाफट से सैंपल पेपर को चेक करने का तरीका जानते हैं.

सीबीएसई 10वीं कंप्यूटर साइंस सैंपल पेपर

सीबीएसई ने 10वीं कंप्यूटर साइंस सैंपल पेपर को जारी कर दिया है. इसके जरिए प्रश्न पत्र को देख सकेंगे. साथ ही ये भी पता कर सकेंगे कि आखिर परीक्षा किस पैटर्न के साथ आयोजित की जा सकती है. वेबसाइट के माध्यम से सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे और कहां से डाउनलोड होगा सैंपल पेपर?

सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर 10वीं कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर उपलब्ध है. आप इस लिंक पर क्लिक करके भी कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर (CBSE Computer Science Sample Paper) डाउनलोड कर सकते हैं. इस सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करके छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी करना आसान हो सकेगा.

क्या होगी मार्किंग स्कीम?

सीबीएसई बोर्ड की ओर से कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय पेपर की मार्किंग स्कीम को जारी किया गया है. ये सब्जेक्ट कुल 50 अंक के सवालों के साथ होंगे. पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय मिलता है. 5 सेक्शन में प्रश्न पत्र डिवाइड किए गए होंगे. सेक्शन A में 12 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे. हर सही जवाब पर 1 अंक प्राप्त होगा. सेक्शन B में प्रत्येक 2 अंक के साथ 7 सवाल होंगे. सेक्शन C में 4 सवाल होंगे जो प्रत्येक 3 अंकों के साथ होंगे. सेक्शन D और E में 4-4 अंक के 3 प्रश्न होंगे.

