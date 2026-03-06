CBSE Class 10 Social Science Exam Tips: लास्ट मिनट टिप्स... एक्सपर्ट ने बताए सोशल साइंस पेपर में अच्छे अंक लाने के आसान तरीके

CBSE Class 10 Social Science Exam Tips: सीबीएसई द्वारा 7 मार्च, शनिवार को क्लास 10वीं की सोशल साइंस बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने से पहले स्टूडेंट्स लास्ट मिनट तैयारी के कुछ टिप्स जान सकते हैं जिसके बारे में सब्जेक्ट टीचर ने खुद जानकारी दी है, आइए जानते हैं.
CBSE Class 10 Social Science Exam 2026 Tips: जरूरी नहीं कि सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक लाने के लिए सिर्फ दिन रात मेहनत ही करनी पड़े. कुछ आसान तरीके भी हैं जिसे अपनाकर पढ़ाई करने से सोशल साइंस को एक मजबूत सब्जेक्ट बना सकते हैं. इस एक सब्जेक्ट में भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान के कई विषय शामिल हैं. ये ही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक कठिन सब्जेक्ट बन जाता है और वो समझ नहीं पाते कि किस तरह के टॉपिक को कैसे कवर करें कि ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सके. अगर आपके लिए भी सोशल साइंस एक कठिन सब्जेक्ट है और पास न होने का डर सता रहा है तो चिंता न करें.
एक्सपर्ट द्वारा बताए गए लास्ट मिनट टिप्स से सोशल साइंस में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं. आज हम आपको पढ़ने के टिप्स के अलावा कुछ गलतियों के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर बैठते हैं जिससे उन्हें अधिक अंक हासिल नहीं हो पाते हैं. आइए सोशल साइंस के टीचर द्वारा बताए गए एग्जाम टिप्स के बारे में जानते हैं.
सोशल साइंस सब्जेक्ट के शिक्षक कुलदीप कुमार ने परीक्षा की तैयारी के कुछ टिप्स बताए हैं. साथ ही उत्तर लिखने के टिप्स भी साझा किए हैं जिसे अपनाकर स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं. टीजीटी कुलदीप कुमार के अनुसार केस स्टडी और मैप को उन्होंने बहुत जरूरी बताया है जिसकी तैयारी कर ली तो ज्यादा अंक वाले सवाल की तैयारी भी समझो हो जाएगी. इतिहास और भूगोल दोनों से मैप आता है तो ध्यान से इसकी तैयारी करें. एक बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लें.
इस सब्जेक्ट को रटने से ज्यादा समझकर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और हर टॉपिक आसानी से याद कर सकेंगे. अच्छे अंक के लिए सिर्फ आंसर का पता होना जरूरी नहीं होता है उसे लिखने का तरीका भी आना चाहिए. शिक्षक कुलदीप कुमार ने आंसर लिखने का तरीका भी बताया है.
कोशिश करें कि जो-जो सवाल पूछे गए हैं सभी का जवाब दें. कोई सवाल है उसका उत्तर पूरा नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसका जवाब जरूर लिखें. सभी क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए.
आंसर शीट भरना ही न बनाए लक्ष्य. अगर आपको लगता है कि आंसर शीट को भर देना ही काफी है तो यहां आप गलत हैं. आंसर लिखते समय बीच में स्पेस जरूर रखें. एक लंबा-चौड़ा पैराग्राफ टीचर को परेशान कर सकता है. जबकि, पॉइंट में लिखाया गया उत्तर या साफ-सुथरे तरीके से लिखा गया जवाब अच्छे अंक दिला सकता है.
