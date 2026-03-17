CBSE Board Exam 2026: 18 मार्च को सीबीएसई 12वीं की अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा, लास्ट मिनट की ये तैयारी दिला सकती है ज्यादा से ज्यादा अंक

CBSE Class 12 Economics Paper Last-Minute Tips: सीबीएसई द्वारा 18 मार्च, बुधवार को कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स कुछ बातों का ध्यान रख अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं. आइए 12वीं के इकोनॉमिक पेपर की लास्ट मिनट तैयारी के टिप्स बताते हैं.
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CBSE Class 12 Economics Paper Last-Minute Tips: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से 12वीं परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है जो अप्रैल तक चलने वाली हैं. इस परीक्षा में अलग-अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स शामिल हैं और एग्जाम दे रहे हैं. 17 फरवरी 2026 से जारी 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स 18 मार्च, बुधवार को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे. इस परीक्षा के होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और स्टूडेंट्स के पास समय कम है. लास्ट मिनट की तैयारी में किसी भारी-भरकम टॉपिक या चैप्टर को समझने की गलती न करें. सीबीएसई द्वारा आयोजित किए गए ज्यादातर पेपर एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों के साथ रहे हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स तैयारी के लिए एनसीईआरटी सिलेबस पर जरूर गौर करें.
सीबीएसई 12वीं इकोनॉमिक्स परीक्षा का आयोजन 18 मार्च 2026 को होने वाला है. अंतिम समय की तैयारी के लिए सेक्शन-वाइज टिप्स. जान सकते हैं. क्या एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम रहेगी? किस तरह से स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, आइए अर्थशास्त्र के बोर्ड परीक्षा से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.
सेक्शन ए- एमसीक्यू और एस्सरशन रिजन टाइप सवालों के साथ होगा जिसमें प्रत्येक 1 अंक के सवाल हें.
सेक्शन बी- बहुत छोटे या एक लाइन के उत्तर वाले सवाल पूछे जाएंगे. 3 अंक के प्रत्येक सवाल पूछे जाएंगे.
सेक्शन सी- छोटे उत्तर के सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल 4 अंक का होगा.
सेक्शन डी- लंबे उत्तर देने वाले सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल 6 अंक के साथ होगा.
इस थ्योरी परीक्षा के दौरान कुल 80 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे. जबकि, 20 प्रोजेक्ट वर्क के तहत मिल सकेंगे. अधिक अंक के प्रश्न का उत्तर देकर पूरे नंबर्स चाहिए तो उसका जवाब अच्छे से समझाते हुए दें. कुछ पॉइंट्स भी बताएं और इस तरह तरह से उत्तर देने पर पूरे अंक हासिल हो सकते हैं.
अर्थशास्त्र का प्रश्नपत्र दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है. मैक्रोइकॉनॉमिक्स और भारतीय आर्थिक विकास से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो ज्यादा अंक के प्रश्न के साथ होंगे. मैक्रोइकॉनॉमिक्स में अभ्यास और संख्यात्मक सटीकता की जरूरत होती है लेकिन भारतीय आर्थिक विकास में ज्यादा थ्योरी होती है.
मैक्रोइकॉनॉमिक्स में मुद्रा एवं बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, सरकारी बजट और भुगतान संतुलन जैसे कुछ टॉपिक हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं. भारतीय आर्थिक विकास से आर्थिक सुधार 1991, गरीबी, एलपीजी नीतियां और बेरोजगारी जैसे टॉपिक से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं. सलाह है कि इन टॉपिक्स पर गौर करें.
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