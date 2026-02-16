Advertisement
CBSE Board Exam 2026: 1 दिन के बाद 10वीं बोर्ड परीक्षा... साथ में क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं? यहां जानिए

CBSE Board Exam 2026: 1 दिन के बाद 10वीं बोर्ड परीक्षा... साथ में क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं? यहां जानिए

CBSE Board Exam 2026 What to Do or Not: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी से हो रही है. 10वीं छात्रों को परीक्षा के दौरान क्या-क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:57 PM IST
CBSE Board Exam 2026 What to Do or Not: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षा डेट शीट के अनुसार साल में दो बार 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. 10वीं की पहली बार की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हैं जो 9 मार्च 2026 तक जारी रहेगी. जबकि, दूसरी बार की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 मई से 1 जून 2026 तक चलेगी. सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी, मंगलवार को मैथ्स पेपर के साथ हो रही है. स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं?

CBSE 10th Board Exam Rules

सीबीएसई ने पहले ही सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित नियमों को जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड पर भी कई नियम लिखे हुए हैं जिन्हें फॉलो करना सभी बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है. 17 फरवरी को मैथ्स पेपर का आयोजन किया जाएगा. स्टूडेंट्स को सभी परीक्षाओं में क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं, आइए जान लेते हैं.

CBSE 10th Board Exam: परीक्षा केंद्र में क्या ले जाना चाहिए?

  1. सीबीएसई एडमिट कार्ड
  2. स्कूल आईडी कार्ड
  3. ब्लू बॉलपॉइंट पेन
  4. ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल
  5. पेंसिल
  6. रबर
  7. शार्पनर
  8. साधारण घड़ी
  9. ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स या पाउच

CBSE 10th Board Exam: एग्जाम सेंटर में क्या-क्या न लेकर जाएं?

  1. मोबाइल फोन
  2. स्मार्ट वॉच
  3. कैलकुलेटर
  4. कोई भी लिखी हुई पर्ची या नोट्स
  5. ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

CBSE Board Exams 2026: कैसे कपड़े पहनकर जा सकते हैं?

10वीं बोर्ड परीक्षा में जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोर्ड भी तय किया गया है. आधिकारिक ड्रेस कोड के मुताबिक स्टूडेंट को स्कूल की ड्रेस पहनकर जाना होगा. छात्रों को अपने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जाना होगा. जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उन्हें हल्के और साधारण कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाना होगा. ध्यान रहे कि ये साधारण कपड़े ज्यादा जेब, भारी बटन या सजावटी नहीं होने चाहिए.

एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय

17 फरवरी, मंगलवार को 10वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी. 10वीं के स्टूडेंट्स को सुबह 10 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा. 10 बजकर 30 मिनट से परीक्षा शुरू हो जाएगी. 10 बजे तक एग्जाम सेंटर न पहुंचने पर स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिलेगी. साथ में एडमिट कार्ड जरूर लेकर आएं बिना इसके परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं हो सकती है.

ये भी पढ़ें- CBSE बोर्ड परीक्षा में न हो जाए देरी, फटाफट स्टूडेंट्स जान लें AI Summit 16 से 20 फरवरी 2026 तक की ट्रैफिक एडवाइजरी

Simran Singh

CBSE board exam

