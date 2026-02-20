Advertisement
trendingNow13116116
Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 10 English Paper Preparation: लास्ट मिनट तैयारी के गजब टिप्स... एक्सपर्ट ने बताया इंग्लिश में अच्छे स्कोर का फॉर्मूला

CBSE Class 10 English Paper Preparation: लास्ट मिनट तैयारी के गजब टिप्स... एक्सपर्ट ने बताया इंग्लिश में अच्छे स्कोर का फॉर्मूला

CBSE Class 10 English Exam Preparation 2026: 21 फरवरी को 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों का अगला एग्जाम इंग्लिश का है और अगर आप उन छात्रों में से हैं जिन्हें इंगलिश कठिन लगती है और ऐसा सोच रहे हैं कि पासिंग मार्क्स लाने तक भी अंक जाएं ये सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक्सपर्ट से ली गई कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Class 10 English Paper Preparation: लास्ट मिनट तैयारी के गजब टिप्स... एक्सपर्ट ने बताया इंग्लिश में अच्छे स्कोर का फॉर्मूला

अक्सर छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय को लेकर काफी घबराए रहते हैं. उन्हें लगता है कि ग्रामर या लिटरेचर की वजह से उनके अंक कम हो जाएंगे. हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि थोड़ी सी प्लानिंग के साथ इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना बहुत आसान है. आप कैसे इंग्लिश मे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स से बात की SBV Nithari की टीचर प्रीति त्यागी ने छात्रों के लिए एक सिंपल और साफ प्लान बनाया है. इसमें बताया गया है कि इंग्लिश के पेपर में क्या-क्या पढ़ना जरूरी है और किस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन हो सके, आइए जानते हैं.

इंग्लिश के जरूरी चैप्टर पर फोकस
टीचर ने सबसे पहले Language and Literature के अहम चैप्टर बताए हैं. इसमें First Flight की A Letter to God जैसे चैप्टर शामिल हैं. इससे लंबे सवाल पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा A Long Walk to Freedom और Two Stories About Flying जैसे चैप्टर भी बहुत जरूरी बताए गए हैं इससे आपको लॉन्ग क्यूश्चन और पैसेज पूछे जा सकते हैं. Madam Rides the Bus और The Sermon at Benares से भी सवाल आने की संभावना है. साथ ही The Proposal से पैसेज आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं. इसलिए इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की सलाह दी गई है.

Poetry बेहद जरूरी
प्रीति त्यागी ने बताया कि कविता वाला हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें Dust of Snow, Fire and Ice, The Ball Poem, Fog, For Anne Gregory और The Tale of Custard the Dragon जैसी कविताएं अच्छे से तैयार करनी चाहिए. इनसे सीधे सवाल भी आ सकते हैं. इससे बच्चों  से समझ पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Supplementary Book पर भी दें ध्यान 
Footprints Without Feet की कहानियां भी परीक्षा में अहम रोल निभाती हैं. इसमें The Thief’s Story, A Question of Trust, The Making of a Scientist, Bholi और The Necklace जैसी कहानियों से सवाल आने की संभावना रहती है. इनमें से कुछ से लंबे और कुछ से छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं इसलिए इनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Grammar और Writing Skills तैयार करें
इंग्लिश पेपर में ग्रामर का हिस्सा भी काफी जरूरी होता है. इसमें Tenses, Reported Speech और Error Correction जैसे टॉपिक पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. इसके अलावा Analytical Paragraph और Letter to Editor लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी बताई गई है. इससे छात्रों को अच्छे नंबर मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: AI For All... नई स्किल्स सीखने की है चाह? सरकार का ये मुफ्त कोर्स बढ़ा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

English Exam Preparation

Trending news

क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?