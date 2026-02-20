CBSE Class 10 English Paper Preparation: लास्ट मिनट तैयारी के गजब टिप्स... एक्सपर्ट ने बताया इंग्लिश में अच्छे स्कोर का फॉर्मूला

अक्सर छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय को लेकर काफी घबराए रहते हैं. उन्हें लगता है कि ग्रामर या लिटरेचर की वजह से उनके अंक कम हो जाएंगे. हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि थोड़ी सी प्लानिंग के साथ इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना बहुत आसान है. आप कैसे इंग्लिश मे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स से बात की SBV Nithari की टीचर प्रीति त्यागी ने छात्रों के लिए एक सिंपल और साफ प्लान बनाया है. इसमें बताया गया है कि इंग्लिश के पेपर में क्या-क्या पढ़ना जरूरी है और किस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन हो सके, आइए जानते हैं.

इंग्लिश के जरूरी चैप्टर पर फोकस

टीचर ने सबसे पहले Language and Literature के अहम चैप्टर बताए हैं. इसमें First Flight की A Letter to God जैसे चैप्टर शामिल हैं. इससे लंबे सवाल पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा A Long Walk to Freedom और Two Stories About Flying जैसे चैप्टर भी बहुत जरूरी बताए गए हैं इससे आपको लॉन्ग क्यूश्चन और पैसेज पूछे जा सकते हैं. Madam Rides the Bus और The Sermon at Benares से भी सवाल आने की संभावना है. साथ ही The Proposal से पैसेज आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं. इसलिए इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की सलाह दी गई है.

Poetry बेहद जरूरी

प्रीति त्यागी ने बताया कि कविता वाला हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें Dust of Snow, Fire and Ice, The Ball Poem, Fog, For Anne Gregory और The Tale of Custard the Dragon जैसी कविताएं अच्छे से तैयार करनी चाहिए. इनसे सीधे सवाल भी आ सकते हैं. इससे बच्चों से समझ पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं.

Supplementary Book पर भी दें ध्यान

Footprints Without Feet की कहानियां भी परीक्षा में अहम रोल निभाती हैं. इसमें The Thief’s Story, A Question of Trust, The Making of a Scientist, Bholi और The Necklace जैसी कहानियों से सवाल आने की संभावना रहती है. इनमें से कुछ से लंबे और कुछ से छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं इसलिए इनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Grammar और Writing Skills तैयार करें

इंग्लिश पेपर में ग्रामर का हिस्सा भी काफी जरूरी होता है. इसमें Tenses, Reported Speech और Error Correction जैसे टॉपिक पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. इसके अलावा Analytical Paragraph और Letter to Editor लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी बताई गई है. इससे छात्रों को अच्छे नंबर मिल सकते हैं.

