क्या आपका एडमिट कार्ड लैमिनेटेड है? अगर हां, तो बोर्ड ने दी है बड़ी चेतावनी! जानें CBSE के वो कड़े नियम

Do and Dont CBSC board exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 का बिगुल बज चुका है. कल यानी 17 फरवरी से देश भर के लाखों छात्र अपनी किस्मत लिखने परीक्षा केंद्रों पर उमड़ेंगे. लेकिन याद रहे, इस बार सिर्फ आपकी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि आपका अनुशासन भी परीक्षा के दायरे में है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 10 बजे के बाद एक मिनट की देरी भी आपको परीक्षा से बाहर रखर सकती है. एडमिट कार्ड के लेमिनेशन से लेकर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल तक, नियम इतने सख्त हैं कि एक छोटी सी चूक आपको UFM के घेरे में ला सकती है.

परीक्षा नजदीक आते ही छात्रों में हलचल बढ़ गई है. इस बार बोर्ड ने परीक्षा को सुरक्षित और तनावमुक्त बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें की खास सूची जारी की है. इसका मकसद है कि कोई भी छात्र जानकारी के अभाव में गलती न करे और परीक्षा से वंचित न हो. इसलिए बोर्ड ने समय, सामान और अनुशासन से जुड़े साफ निर्देश दिए हैं.

केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी

बोर्ड ने सबसे ज्यादा जोर समय पर पहुंचने पर दिया है. परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, लेकिन छात्रों को 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर होना जरूरी है. 10:00 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा. बोर्ड ने सलाह दी है कि ट्रैफिक और दूरी को ध्यान में रखकर छात्र 9:00 या 9:30 बजे तक केंद्र पर पहुंच जाएं. बिना एडमिट कार्ड के किसी को परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा. एडमिट कार्ड पर माता-पिता और स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होना जरूरी है. इसे लैमिनेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान इस पर इनविजिलेटर के साइन भी होते हैं.

क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं?

परीक्षा हॉल में ले जाने वाले सामान को लेकर भी साफ नियम बनाए गए हैं. छात्र ट्रांसपेरेंट पाउच में नीला या काला पेन, पेंसिल, रबर, कटर और स्केल ले जा सकते हैं. पानी के लिए केवल पारदर्शी बोतल की अनुमति है. नियमित छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में ही आएंगे. वहीं प्राइवेट परीक्षार्थी साधारण कपड़े पहन सकते हैं. इन नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है.

कुछ चीजें पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हॉल में ले जाना मना है. इसके अलावा कागज के टुकड़े, नोट्स या किताबें ले जाना भी गलत माना जाएगा. ऐसा करने पर छात्र पर अनुचित साधन यानी यूएफएम का केस बन सकता है. इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

रखनी होंगी जरूरी सावधानियां

परीक्षा हॉल में बैठने के बाद भी कुछ जरूरी सावधानियां रखनी होंगी. अपनी सीट पर बैठने से पहले आसपास देख लें कि कोई कागज या चिट तो नहीं पड़ी है. अगर कुछ मिले तो तुरंत इनविजिलेटर को बता दें. कॉपी मिलने पर उसके सभी पन्ने जांच लें. अगर कॉपी फटी या खराब हो तो तुरंत बदलवा लें. ओएमआर या आंसर शीट पर रोल नंबर और विषय कोड बहुत ध्यान से भरें. इसमें गलती होने पर कॉपी की जांच रुक सकती है.

बोर्ड ने अनुशासन को भी बेहद जरूरी बताया है. परीक्षा के दौरान किसी से बात करना या नकल करना भारी पड़ सकता है. पकड़े जाने पर छात्र को परीक्षा से बाहर किया जा सकता है और आगे की परीक्षाओं से भी रोका जा सकता है. किसी भी परेशानी पर शांति से हाथ उठाकर इनविजिलेटर को बुलाएं. बिना अनुमति के सीट न छोड़ें. बोर्ड ने छात्रों से नियमों का पालन करने और शांत दिमाग से परीक्षा देने की अपील की है.

