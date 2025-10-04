Advertisement
trendingNow12948070
Hindi Newsशिक्षा

CBSE Board Exam 2026: 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिर खुला LOC पोर्टल, इस दिन है लास्ट डेट

CBSE Board Exams 2026 LOC Submission: सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर LOC पोर्टल खोल दिया है, जिसकी लास्ट डेट विलंब शुल्क के साथ 11 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Board Exam 2026: 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिर खुला LOC पोर्टल, इस दिन है लास्ट डेट

CBSE Board Exam 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर उम्मीदवारों की सूची (LOC) पोर्टल खोल दिया है. ऐसे में जो छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए समय सीमा के अंदर एलओसी में रजिस्टर्ड होने से चूक गए थे, उन्हें इस मौका को गवाना नहीं चाहिए. सीबीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर एक नोटिस जारी करते हुए कहा चालान के माध्यम से विलंब शुल्क के साथ स्कूलें 8 अक्टूबर, 2025 तक एलओसी जमा कर सकते हैं. वहीं, चालान के अलावा अन्य पेमेंट मोड के माध्यम से छात्र 11 अक्टूबर, 2025 की रात 11.59 बजे तक एलओसी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा. 

इस दिन बंद हो गया था LOC पोर्टल
एलओसी जमा करने का पोर्टल बोर्ड ने बिना विलंब शुल्क के 30 सितंबर, 2025 को बंद कर दिया गया था. जिसे एक बार फिर 3 अक्टूबर से खोला गया, जिससे स्कूलों को विलंब शुल्क के साथ अपने एलओसी जमा करने की अनुमति मिली और छात्रों को एलओसी में रजिस्टर्ड होना का अंतिम मौका मिला है.  

CBSE ने नोटिस को जारी करते हुए यह साफ किया कि छात्रों के एलओसी में रजिस्टर्ड होने और स्कूलों के लिए एलओसी जमा करने का यह अंतिम अवसर है. इसका पालन न करने पर स्टूडेंट 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होंगे. इसी के साथ सीबीएसई ने कहा सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, जिन्होंने अभी तक एलओसी जमा नहीं किया है, वे समय सीमा के अंदर विलंब शुल्क के साथ एलओसी जमा करना सुनिश्चित करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CDAC Recruitment 2025: सीडैक में 646 पदों पर निकली नई वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एलओसी (List of Candidates) में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिसमें छात्रों की बुनियादी जानकारी और उनके द्वारा चुने गए विषय शामिल होते हैं. बता दें, केवल एलओसी रजिस्टर्ड छात्र ही परीक्षा दे पाएंगे. वहीं, सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिस को चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कल, इस डायरेक्ट लिंक से जल्दी करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CBSE Board Exam 2026

Trending news

जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
;