CBSE Board Exam 2026: 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिर खुला LOC पोर्टल, इस दिन है लास्ट डेट

CBSE Board Exam 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर उम्मीदवारों की सूची (LOC) पोर्टल खोल दिया है. ऐसे में जो छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए समय सीमा के अंदर एलओसी में रजिस्टर्ड होने से चूक गए थे, उन्हें इस मौका को गवाना नहीं चाहिए. सीबीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर एक नोटिस जारी करते हुए कहा चालान के माध्यम से विलंब शुल्क के साथ स्कूलें 8 अक्टूबर, 2025 तक एलओसी जमा कर सकते हैं. वहीं, चालान के अलावा अन्य पेमेंट मोड के माध्यम से छात्र 11 अक्टूबर, 2025 की रात 11.59 बजे तक एलओसी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा.

इस दिन बंद हो गया था LOC पोर्टल

एलओसी जमा करने का पोर्टल बोर्ड ने बिना विलंब शुल्क के 30 सितंबर, 2025 को बंद कर दिया गया था. जिसे एक बार फिर 3 अक्टूबर से खोला गया, जिससे स्कूलों को विलंब शुल्क के साथ अपने एलओसी जमा करने की अनुमति मिली और छात्रों को एलओसी में रजिस्टर्ड होना का अंतिम मौका मिला है.

CBSE ने नोटिस को जारी करते हुए यह साफ किया कि छात्रों के एलओसी में रजिस्टर्ड होने और स्कूलों के लिए एलओसी जमा करने का यह अंतिम अवसर है. इसका पालन न करने पर स्टूडेंट 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होंगे. इसी के साथ सीबीएसई ने कहा सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, जिन्होंने अभी तक एलओसी जमा नहीं किया है, वे समय सीमा के अंदर विलंब शुल्क के साथ एलओसी जमा करना सुनिश्चित करें.

जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एलओसी (List of Candidates) में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिसमें छात्रों की बुनियादी जानकारी और उनके द्वारा चुने गए विषय शामिल होते हैं. बता दें, केवल एलओसी रजिस्टर्ड छात्र ही परीक्षा दे पाएंगे. वहीं, सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिस को चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

