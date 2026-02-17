Advertisement
trendingNow13112219
Hindi Newsशिक्षाCBSE पेपर लीक...? परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर मची खलबली, जानें इसके पीछे की सच्चाई

CBSE पेपर लीक...? परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर मची खलबली, जानें इसके पीछे की सच्चाई

CBSE 2026 paper leak rumors: CBSE ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा 2026 के दौरान सोशल मीडिया पर फैल रहे पेपर लीक के सभी दावे पूरी तरह फर्जी हैं. बोर्ड ने छात्रों को अफवाहों से दूर रहने, आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने और शांत दिमाग से परीक्षा देने की सलाह दी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE पेपर लीक...? परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर मची खलबली, जानें इसके पीछे की सच्चाई

CBSE 2026 paper leak rumors: CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो गई हैं. परीक्षा शुरू होते ही बोर्ड ने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है. बोर्ड ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक या असली प्रश्नपत्र के नाम से जो भी मैसेज या वीडियो फैलाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह फर्जी हैं. ऐसे दावों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ने सभी छात्रों से कहा है कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अफवाहों से दूर रहें. गलत जानकारी पर ध्यान देने से सिर्फ तनाव बढ़ता है और पढ़ाई पर असर पड़ता है.

सभी दावे झूठे हैं
हर साल बोर्ड परीक्षा के समय कुछ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं. वे पुराने प्रश्नपत्रों को एडिट करके इस साल का बताकर शेयर करते हैं. कई बार यूट्यूब, टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पैसे लेकर पेपर देने का दावा भी किया जाता है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी दावे झूठे होते हैं. परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं. इसलिए किसी भी अनजान लिंक, मैसेज या वीडियो पर भरोसा न करें. इससे सिर्फ भ्रम फैलता है और छात्रों का मनोबल टूटता है.

पुराने पेपर को नया बना के बेचते हैं 
बोर्ड ने बताया है कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी प्रक्रिया पर खास ध्यान दिया जाता है. प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचने तक हर कदम पर निगरानी रहती है. डिजिटल लॉक और सीसीटीवी जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम होती है. जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वे अक्सर पुराने सालों के होते हैं. उन्हें थोड़ा बदलकर नया बता दिया जाता है. ऐसे में छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. और हो सकती है कि जेल भी जाना पड़ जाए. सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए आईटी टीम लगातार काम कर रही है. अगर कोई व्यक्ति झूठी खबर फैलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. इसमें छात्र भी शामिल हो सकते हैं. अगर कोई छात्र इस तरह की गतिविधि में शामिल पाया गया, तो उसकी परीक्षा रद्द की जा सकती है. इसलिए ऐसे मामलों से दूर रहना ही समझदारी है.

किसी भी अपडेट के लिए देखें अधिकारिक वेबसाइट
स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बोर्ड ने कुछ जरूरी सलाह भी दी है. किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें. बिना जांचे कोई भी मैसेज आगे फॉरवर्ड न करें. परीक्षा वाले दिन समय से पहले सेंटर पहुंचना जरूरी है. मोबाइल, स्मार्टवॉच या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ ले जाने से बचें. ऐसा करने पर परेशानी हो सकती है. परीक्षा के नियमों का पालन करना हर छात्र की जिम्मेदारी है.

बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि परीक्षा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. यह उनकी तैयारी और काबिलियत की जांच करने का मौका है. शांत दिमाग से पेपर दें और अफवाहों पर ध्यान न दें. शॉर्टकट के चक्कर में पड़ने से नुकसान ही होता है. मेहनत और ईमानदारी से दिया गया एग्जाम ही सही नतीजा देता है. इसलिए खुद पर भरोसा रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें.

ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

CBSE Board Exam 2026

Trending news

‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा