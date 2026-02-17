CBSE पेपर लीक...? परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर मची खलबली, जानें इसके पीछे की सच्चाई

CBSE 2026 paper leak rumors: CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो गई हैं. परीक्षा शुरू होते ही बोर्ड ने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है. बोर्ड ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक या असली प्रश्नपत्र के नाम से जो भी मैसेज या वीडियो फैलाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह फर्जी हैं. ऐसे दावों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ने सभी छात्रों से कहा है कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अफवाहों से दूर रहें. गलत जानकारी पर ध्यान देने से सिर्फ तनाव बढ़ता है और पढ़ाई पर असर पड़ता है.

सभी दावे झूठे हैं

हर साल बोर्ड परीक्षा के समय कुछ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं. वे पुराने प्रश्नपत्रों को एडिट करके इस साल का बताकर शेयर करते हैं. कई बार यूट्यूब, टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पैसे लेकर पेपर देने का दावा भी किया जाता है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी दावे झूठे होते हैं. परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं. इसलिए किसी भी अनजान लिंक, मैसेज या वीडियो पर भरोसा न करें. इससे सिर्फ भ्रम फैलता है और छात्रों का मनोबल टूटता है.

पुराने पेपर को नया बना के बेचते हैं

बोर्ड ने बताया है कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी प्रक्रिया पर खास ध्यान दिया जाता है. प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचने तक हर कदम पर निगरानी रहती है. डिजिटल लॉक और सीसीटीवी जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम होती है. जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वे अक्सर पुराने सालों के होते हैं. उन्हें थोड़ा बदलकर नया बता दिया जाता है. ऐसे में छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है.

बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. और हो सकती है कि जेल भी जाना पड़ जाए. सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए आईटी टीम लगातार काम कर रही है. अगर कोई व्यक्ति झूठी खबर फैलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. इसमें छात्र भी शामिल हो सकते हैं. अगर कोई छात्र इस तरह की गतिविधि में शामिल पाया गया, तो उसकी परीक्षा रद्द की जा सकती है. इसलिए ऐसे मामलों से दूर रहना ही समझदारी है.

किसी भी अपडेट के लिए देखें अधिकारिक वेबसाइट

स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बोर्ड ने कुछ जरूरी सलाह भी दी है. किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें. बिना जांचे कोई भी मैसेज आगे फॉरवर्ड न करें. परीक्षा वाले दिन समय से पहले सेंटर पहुंचना जरूरी है. मोबाइल, स्मार्टवॉच या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ ले जाने से बचें. ऐसा करने पर परेशानी हो सकती है. परीक्षा के नियमों का पालन करना हर छात्र की जिम्मेदारी है.

बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि परीक्षा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. यह उनकी तैयारी और काबिलियत की जांच करने का मौका है. शांत दिमाग से पेपर दें और अफवाहों पर ध्यान न दें. शॉर्टकट के चक्कर में पड़ने से नुकसान ही होता है. मेहनत और ईमानदारी से दिया गया एग्जाम ही सही नतीजा देता है. इसलिए खुद पर भरोसा रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें.