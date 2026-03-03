मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई! CBSE ने 5-6 मार्च की बोर्ड परिक्षाएं टाली, छात्रों को अब नई तारीख का इंतजार

मिडिल ईस्ट के देशों में बने हालात को देखते हुए CBSE ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने 5 और 6 मार्च 2026 को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं. यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. बता दें, CBSE ने इस बारे में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है. यह सूचना उन स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भेजी गई है जो मिडिल ईस्ट के देशों में CBSE से जुड़े हुए हैं. बोर्ड ने साफ कहा है कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है.

किन देशों में टली परीक्षा

यह फैसला मिडिल ईस्ट के कई देशों पर लागू होने वाला है. इनमें बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर,सऊदी अरबिया और यूएई शामिल हैं. इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं. इसलिए यह फैसला हजारों छात्रों को प्रभावित करेगा.

नई तारीखों का इंतजार

जो परीक्षाएं 5 और 6 मार्च को होनी थीं अब उनकी नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी. फिलहाल बोर्ड ने कोई नई डेट जारी नहीं की है. CBSE ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही आगे की तारीखें तय की जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

7 मार्च के बाद की परीक्षाओं पर भी नजर

CBSE ने यह भी बताया है कि वह 5 मार्च को एक बार फिर हालात की समीक्षा करेगा. इसके बाद 7 मार्च और आगे होने वाली परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया जाएगा. यानी आगे की परीक्षाओं पर भी स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने स्कूल से लगातार संपर्क में रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. किसी भी तरह की अफवाह या गलत खबरों से बचने को कहा गया है. देखा जाए तो यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अब सभी छात्रों को नई तारीखों का इंतजार है ताकि वे अपनी परीक्षा की तैयारी उसी हिसाब से कर सकें.

यह भी पढ़ें: MPESB का धमाका: 1500+ सरकारी नौकरी की भर्तियां निकली! 14 मार्च तक फॉर्म नहीं भरा तो पछताएंगे, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश