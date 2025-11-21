CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम, अपना लें ये टिप्स; कर सकेंगे टॉप

How to Prepare 12th Board Exams: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा नजदीक ही है और तैयारी के लिए समय ज्यादा नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि पढ़ाई की कुछ टिप्स को अपना लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल किए जा सके.
Trending Photos
CBSE 12th Board Exam 2026 Preparation Tips: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा को फरवरी 2026 से आयोजित किया जाएगा. एक तरह से परीक्षा के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और छात्रों के लिए जरूरी है कि वो तैयारी में जुट जाए. सिर्फ लगातार पढ़ने से ही सफलता तक पहुंचाता है बल्कि स्मार्ट स्टडी टिप्स और तरीके को अपनाकर भी सफल हो सकते हैं. अपने आपको स्ट्रेस फ्री रखें और एक बैलेंस के साथ पढ़ाई करें. स्मार्ट प्लान के जरिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे अंक हासिल कर सकते हैं. अगर आप भी 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और दिन कम होने के कारण तनाव में हैं तो चिंता करने की बजाए सफलता हासिल करने वाले टिप्स को अपना लें जिसे ज्यादातर टॉपर्स अपनाते हैं. आइए सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जान लेते हैं.
कैसे करें 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी?
साइंस और कॉमर्स के छात्र रखें इन बातों का ध्यान
अगर आपने 12वीं कॉमर्स या साइंस ले रखी है तो आपके लिए जरूरी है कि ऊपर बताए गए टिप्स के अलावा सब्जेक्ट वाइज भी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें.
12वीं के कॉमर्स छात्र रखें ये ध्यान
अकाउंटेंसी विषय:- थ्योरी के साथ-साथ जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट्स की प्रैक्टिस भी जरूर करें.
इकोनॉमिक्स:- थ्योरी के साथ ग्राफ्स पर भी फोकस जरूर रखें.
बिजनेस स्टडीज:- ज्यादातर थ्योरी बेस्ट सवाल आते हैं तो उस पर ध्यान देने के साथ केस स्टडी को भी ध्यान से समझें.
12वीं साइंस स्ट्रीम के छात्र रखें ये ध्यान
1. अंग्रेजी विषय:- हर दिन राइटिंग फॉर्मेट्स प्रैक्टिस जरूर करें और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें. इसके अलावा थीम बनाने के साथ कैरेक्टर स्केचिंग करें.
2. केमिस्ट्री विषय:- मेकैनिज्म की प्रैक्टिस करने के अलावा ट्रेंड्स और कंपाउंड को भी याद करें.
3. फिजिक्स विषय:- डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें. साथ ही फॉर्मूला को याद करने के लिए फॉर्मूला शीट भी रखें.
4. बायोलॉजी विषय:- NCERT की किताबों के सभी डायग्राम और सिलेबस को ध्यान से पढ़ें. पिछले साल के पेपर और सैंपल पेपर सॉल्व करें.
5. मैथ्स विषय:- NCERT की सभी किताबें और सैंपल पेपर को सॉल्व करें. गणित को अच्छे समझें और हर दिन प्रैक्टिस करें.
ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam: 10वीं में गणित ही नहीं, साइंस सब्जेक्ट में भी होगी बेसिक और एडवांस्ड बोर्ड परीक्षा; जानें क्या है ये?