CBSE Board Exam: 28 फरवरी को क्लास 10वीं का संस्कृत पेपर, ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए एक्सपर्ट ने बताए टिप्स

CBSE Board Exam Class 10 Sanskrit Paper 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से 28 फरवरी, शनिवार को कक्षा 10वीं की संस्कृत परीक्षा आयोजित की जाएगी. सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक संस्कृत पेपर जारी रहेगा. 3 घंटे की समय सीमा के साथ स्टूडेंट्स को संस्कृत का पेपर देना होगा जो कुल 80 अंकों के सवालों के साथ आएगा. इस परीक्षा में ज्यादातर स्टूडेंट्स का हाथ उस तरह से तंग होता है जैसे कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में हाल रहता है. अगर आपके लिए भी संस्कृत सब्जेक्ट मुश्किल सब्जेक्ट्स में से एक है तो एक्सपर्ट की कुछ टिप्स काम की साबित हो सकती है.

संस्कृत भाषा के अध्यापक राजकुमार ढालिया ने दसवीं कक्षा के संस्कृत पेपर के लिए कुछ सुझाव बताए हैं. साथ में संस्कृत पेपर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताए हैं जो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाने में मददगार हो सकते हैं.

संस्कृत व्याकरण:- व्याकरण के नियमों को अच्छी तरह से समझें और उनका अभ्यास करें. खासतौर पर कारक, लिंग, वचन, काल और वाच्य के नियमों पर ध्यान दें.

चैप्टर को रिवाइज्ड:- सिलेबस में शामिल सभी चैप्टर का एक बार रिवीजन जरूर कर लें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें.

संस्कृत सैंपल पेपर:- पिछले सालों के प्रश्न-पत्रों और सैंपल पेपर पर भी गौर जरूर करें और जरूरी सवालों के उत्तर तैयार कर लें.

संस्कृत लेखन:- संस्कृत में निबंध, पत्र और अनुच्छेद लिखने का अभ्यास जरूर करें.

संस्कृत कविताएं और श्लोक:- कविताओं और श्लोकों को याद करें और उनका अर्थ समझें.

ये हैं संस्कृत के महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स

संस्कृत व्याकरण के नियम

शब्दावली और शब्दों के अर्थ

अनुवाद अभ्यास

प्रश्न-निर्माण

संस्कृत लेखन

संस्कृत पेपर के लिए टिप्स

10वीं स्टूडेंट्स को सुझाव दिया जा रहा है कि वो परीक्षा के समय को अच्छी तरह से मैनेज करें. संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समझें. सवाल का जवाब देने से पहले अच्छे से सोचें और किस तरह से देना है इसकी एक योजना बना लें. सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें. साफ और अच्छे तरीके से उत्तरों को लिखें. ध्यान रहे कि परीक्षा केंद्र में समय से पहले पहुंचना जरूरी है. 10 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा. सभी स्टूडेंट्स सीबीएसई एडमिट कार्ड को साथ ले जाना न भूलें.

