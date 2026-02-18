CBSE Board Exam: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा एग्जाम कब? साइंस पेपर की तैयारी के लिए दिन कम; ये हैं काम के Tips

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाCBSE Board Exam: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा एग्जाम कब? साइंस पेपर की तैयारी के लिए दिन कम; ये हैं काम के Tips

CBSE Board Exam 2026 Class 10 Science Paper: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा पेपर साइंस का है. इसकी तैयारी के लिए कुछ ही दिन बाकी है, आइए जानते हैं कि कैसे कम दिनों में विज्ञान पेपर की तैयारी कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:07 PM IST
CBSE Board Exam 2026 Class 10 Science Paper: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) यानी (CBSE) की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत कर दी गई है. पहला पेपर मैथ्स का रहा था जिसे 17 फरवरी, सोमवार को आयोजित किया गया था. 10वीं की डेटशीट के अनुसार दूसरा पेपर साइंस का है. मैथ्स की तरह कई स्टूडेंट्स के लिए साइंस भी कठिन सब्जेक्ट और इसकी परीक्षा कठिन मानी जाती है. हालांकि, अगर तैयारी मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसान लग सकती है. 10वीं बोर्ड परीक्षा का दूसरा पेपर साइंस का रहेगा और इसकी तैयारी किस तरह से करें कि ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल हो सके, आइए क्लास 10वीं विज्ञान पेपर की तैयारी के आसान टिप्स जानते हैं.

कब होगी 10वीं की साइंस बोर्ड परीक्षा?

सीबीएसई की ओर से पहली ही 10वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट को जारी कर दिया गया था. डेटशीट के अनुसार 10वीं की दूसरी परीक्षा 25 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. दूसरा एग्जाम साइंस पेपर का होगा. 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए गणित विषय की तरह विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण पेपर होता है. स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने के लिए तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए. एग्जाम डेट करीब है और ऐसे में तैयारी मजबूत कर लेनी चाहिए. विज्ञान शिक्षकों की ओर से एग्जाम तैयारी को लेकर तरह-तरह के सुझाव दिए जाते हैं.

CBSE Class 10 Science Paper: आंसर शीट भरने के टिप्स

सीबीएसई के निर्देश अनुसार आंसर शीट भरने के पैटर्न को अपनाना सभी के लिए जरूरी है. छात्रों को ध्यान रखना है कि साइंस क्वेश्चन पेपर के जवाब ऐसे ही नहीं लिखने हैं. पहले छात्रों को एक सेक्शन पूरा करना होगा और उसके बाद ही वो दूसरे सेक्शन के प्रश्न का जवाब दें. पहले ही सख्त मना किया जा चुका है कि छात्रों को किसी भी सेक्शन से कोई भी प्रश्न उठाकर नहीं करना है. विज्ञान का प्रश्नपत्र 3 खंडों में विभाजित होता है.

एक्सपर्ट्स की मानें तो खंड-ए में जीवविज्ञान से जुड़े सवाल होते हैं. खंड-बी में रसायन विज्ञान और खंड-सी में भौतिक विज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. सेक्शन के अनुसार आंसरशीट में प्रश्नों का उत्तर देना एक सही प्रैक्टिस है. ऐसे में अच्छे से अच्छे अंक हासिल हो सकते हैं.

ये हैं कम से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के टिप्स

सबसे पहले जीवन प्रक्रियाए (Life processes), प्रकाश: परावर्तन और अपवर्तन (Light: Reflection and Refraction), कार्बन और उसके यौगिक (Carbon and its Compounds) और बिजली (Electricity) जैसे चैप्टर्स को पूरा कर लें और अच्छे से तैयारी करें. इन चैप्टर्स से 40 से 45 अंकों के सवाल आ सकते हैं. सबसे ज्यादा अंकों वाले इन सवालों को करने के बाद उसके बाद बाकी चैप्टर्स पर गौर करें. ध्यान रहे कि जितना हो सके आपको NCERT Books पर फोकस रखना है. ज्यादा से ज्यादा अंकों के सवाल एनसीईआरटी से आ सकते हैं. इसके बाद अगर तैयारी पूरी है और समय भी है तो आप साइंस सैंपल पेपर देख सकते हैं. 

समय कम में तैयारी का ये भी एक ऑप्शन

एनसीईआरटी बुक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं तो लास्ट मिनट परीक्षा तैयारी के लिहाज '1 o'Clock Revision Science Class 10 Notes' से पढ़ाई कर सकते हैं. इसे केवल 100 पन्नों में पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा ऑडियो बुक के जरिए भी आप अच्छे से समझ कर विज्ञान पेपर की तैयारी को अधिक मजबूत कर सकते हैं.

