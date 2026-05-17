छात्रों की बल्ले-बल्ले! री-चेकिंग में नंबर बढ़े तो जेब नहीं होगी ढीली, CBSE लौटाएगा पूरी फीस!

CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद इस बार बड़ी संख्या में छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं दिखे. कहीं नंबर उम्मीद से कम आए, तो कहीं पास प्रतिशत को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी छात्रों के साथ उनके अभिभावकों ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. इसी बीच अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी है. शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि छात्रों के हितों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा.

मीडिया से बात करते हुए संजय कुमार ने साफ किया कि जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि उनकी कॉपियों की जांच सही तरीके से नहीं हुई है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत री-चेकिंग या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने सबसे अहम बात यह बताई कि सरकार ने री-चेकिंग फीस को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया. संजय कुमार ने बताया कि अगर दोबारा जांच में किसी छात्र के नंबर बढ़ते हैं, तो उससे ली गई पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. उनके मुताबिक इसका उद्देश्य छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन का भरोसा देना है.

जानिए री-इवैल्यूएशन का नया नियम और फी स्ट्रक्चर

सीबीएसई को नतीजों को लेकर सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में सीबीएसी बोर्ड के किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. अगर किसी छात्र के नंबर री-चेकिंग के बाद बढ़ते हैं, तो उससे ली गई फीस वापस कर दी जाएगी. सरकार का मानना है कि अगर मूल्यांकन में गलती पाई जाती है, तो उसका आर्थिक बोझ छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए.

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उत्तर पुस्तिका देखने के लिए: 100 रुपये प्रति छात्र फीस लगेगी.

कॉपी के सत्यापन के लिए: अलग से 100 रुपये की फीस लागू होगी.

किसी विशेष प्रश्न की दोबारा जांच के लिए: 25 रुपये प्रति प्रश्न फीस तय की गई है.

क्या है रिफंड पॉलिसी?

संजय कुमार एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमने इस मामले में ये फैसला किया है कि अगर स्क्रूटनी (जांच) की इस प्रक्रिया के दौरान किसी छात्र के अंक सिस्टम की लापरवाही से कम आए थे और स्क्रूटनी में वो पहले की तुलना में ज्यादा अंक आते हैं, तो हम पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए उनके द्वारा भुगतान की गई पूरी की पूरी धनराशि वापस कर देंगे.

बड़ी परीक्षा में ह्यूमन एरर होना असामान्य नहींः संजय कुमार

संजय कुमार ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा प्रक्रिया में कभी-कभी ह्यूमन एरर होना असामान्य नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी छात्र को अपने अंकों को लेकर संदेह है तो उसे घबराने या तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CBSE ने इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई हुई है. संजय कुमार के मुताबिक, बोर्ड की प्रक्रिया इस तरह तैयार की गई है ताकि किसी भी छात्र के साथ गलत न हो और हर शिकायत की तय नियमों के तहत जांच हो सके. उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही बातों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करें.

छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत में कैसे आ गई 3% की गिरावट?

संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में माना कि पिछले सालों की तुलना में इस बार नतीजों में कमी देखने को मिली है. संजय कुमार ने बताया कि इस बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए सीबीएसई ने ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया. यानी, परीक्षकों ने कॉपियों को डिजिटल तरीके से स्क्रीन पर देखकर जांचा. इसी प्रक्रिया को लेकर अब कई तरह की चिंताएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि नए सिस्टम के लागू होने के बाद कुछ छात्रों और शिक्षकों ने मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पास प्रतिशत में 3 फीसदी की गिरावट आई है, जो 88 फीसदी से घटकर 85 फीसदी पर आ गया है. रिजल्ट के बाद कुछ छात्रों का दावा है कि उन्हें मिले हुए अंकों से अधिक अंक मिलने चाहिए थे.

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