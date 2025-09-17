CBSE Board Exam Rules: 75% अटेंडेंस जरूरी, छुट्टी की तो 10वीं 12वीं वाले नहीं दे पाएंगे परिक्षा; जानें 2 साल वाले सीबीएसई नियम

CBSE Board Exam Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से पढ़ाई व एग्जाम से संबंधित घोषणाएं की जाती है. बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने खास नियमों का ऐलान किया है. इसके लिए एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया है जिसमें 6 से 7 प्वाइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना सभी 10वीं और 12वीं परीक्षा देने वालों के लिए है. छात्रों के लिए सभी टर्म्स एंड कंडिशंस को पूरा करना जरूरी होगा. आइए सीबीएसई के 2 साल वाले नियम क्या हैं और कौन से 10वीं 12वीं के छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे? इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या है सीबीएसई का 2 साल वाला नियम

दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं को दो साल का प्रोग्राम बताया है. 10वीं कक्षा में 9वीं और 10वीं कक्षा के प्रोग्राम हैं. जबकि, 12वीं में 11वीं और 12वीं कक्षा होती है. बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कुछ नियमों का पालन करने के बाद ही एग्जाम में बैठने की अनुमति होगी. 2 साल वाले नियम के मुताबिक छात्र तभी किसी परीक्षा में शामिल हो सकेगा जब उसने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी लगातार 2 साल में की हो.

कौन से 10वीं 12वीं के छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम?

स्कूल में उपस्थिति जरूरी

छात्रों के लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि उन्हें अपने अटेंडेंस का भी खास ध्यान रखना होगा. रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि स्कूल में 75 प्रतिशत तक उपस्थिति हो, अगर इससे कम हुई तो वो परीक्षा नहीं दे सकेंगे. रेगुलर न होना और प्राइवेट छात्र के रूप में भी एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम नहीं दे पाएंगे.

एडिशनल सब्जेक्ट

10वीं और 12वीं कक्षा वालों को 5 मेन सब्जेक्ट्स के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट भी मिलते हैं. 10वीं कक्षा वालों को दो एडिशनल सब्जेक्ट और 12वीं कक्षा वाले छात्रों को 1 एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है. दो साल तक छात्रों को उसी एडिशनल सब्जेक्ट को पढ़ना होगा जिसे उन्होंने पहले चुना है. सिर्फ 1 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ने का ऑप्शन नहीं है. अगर स्कूल में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और उसे सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है तो छात्र उसे मुख्य या किसी एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने की अनुमति नहीं है.

इंटरनल असेसमेंट

इंटरनल असेसमेंट को जरूरी कर दिया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत सीबीएसई की ओर से ऑफर किया जाता है. नियम अनुसार अगर कोई छात्र रेगुलर भी है लेकिन दो साल की अवधि में इंटरनल असेसमेंट नहीं दे रहा है तो ऐसे छात्रों को Essential Repeat Category में डाल दिया जाएगा. ऐसे में फिर से छात्र को इंटरनल असेसमेंट देने का मौका मिलेगा. ये ठीक वैसा ही जैसे परीक्षा में कंपार्टमेंट आने पर होता है.

अगर किसी रेगुलर छात्र ने पिछले साल कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है और उस साल छात्र को कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाला गया है तो वो एक प्राइवेट कैंडिडेट या छात्र के रूप में परीक्षा दे सकता है.

